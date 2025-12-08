Cardona tuvo en sus pies el gol de Nacional y falló increíblemente el penal: vea el video

Atlético Nacional dejó escapar la posibilidad de adelantarse en el marcador en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo. En un encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot, Edwin Cardona desperdició una inmejorable oportunidad desde el punto penal que pudo cambiar el rumbo del compromiso.

La jugada se produjo al minuto 10, cuando el mediocampista antioqueño asumió la responsabilidad de ejecutar la pena máxima en la portería Norte. Conocido por su excelente capacidad técnica y precisión en los cobros, la mayoría de los asistentes esperaban el grito de gol. Sin embargo, para sorpresa de todos, el disparo salió desviado y el marcador permaneció 0-0 al finalizar la primera parte.

Un golpe anímico para el equipo verdolaga

El error de Cardona no solo significó la pérdida de una clara ocasión de gol, sino que también impactó en el aspecto anímico de Atlético Nacional. Durante los minutos siguientes, el equipo intentó recomponerse, pero Sao Paulo mostró orden defensivo y evitó que los locales se adueñaran del ritmo del juego.

La afición en el Atanasio Girardot, que había celebrado la oportunidad del penalti, quedó en silencio tras ver cómo el balón pasaba por un costado del arco. A pesar de la falla, el equipo mantuvo la intensidad y buscó abrir el marcador por otras vías, aunque sin la efectividad necesaria para desequilibrar antes del descanso.

Todo por definirse en el complemento y la vuelta

Con el empate sin goles al entretiempo, la serie sigue abierta, pero Nacional sabe que dejó escapar una ventaja valiosa. La llave se definirá la próxima semana en territorio brasileño, por lo que cada detalle será crucial. Un gol visitante podría marcar la diferencia, pero el equipo primero necesita encontrar la tranquilidad en la definición para evitar que oportunidades como la de Cardona vuelvan a diluirse.

La Copa Libertadores no da segundas oportunidades fácilmente, y Nacional deberá corregir sus fallas si quiere seguir soñando con la clasificación a los cuartos de final.