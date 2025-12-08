Edwin Cardona falló dos penales y Nacional no pudo vencer a Sao Paulo: todo se define en Brasil

Atlético Nacional y Sao Paulo firmaron un empate 0-0 este martes en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. A pesar del dominio del equipo colombiano, la falta de efectividad, especialmente del mediocampista Edwin Cardona, impidió que los verdolagas tomaran ventaja en la serie.

El conjunto dirigido por el argentino Hernán Crespo resistió en condición de visitante gracias a la seguridad del portero Rafael y a la falta de puntería de Nacional, que desperdició varias oportunidades claras, incluyendo dos penales ejecutados por Cardona. El primero se fue desviado y el segundo fue atajado por el guardameta brasileño, frustrando a la hinchada local que llenó el escenario paisa.

Dominio sin recompensa para Nacional

Durante gran parte del encuentro, Nacional controló la posesión del balón y presionó con insistencia en campo contrario. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado: además de los penales errados, el equipo impactó dos remates en el poste, prolongando la tensión y el suspenso.

El conjunto brasileño apostó por un planteamiento ordenado y defensivo, soportando los embates del rival y esperando alguna oportunidad al contragolpe que nunca llegó. Con este resultado, Sao Paulo se lleva un punto valioso de Medellín y deja la llave abierta para la definición en su casa.

Todo se decidirá en el Morumbi

El partido de vuelta se disputará el próximo martes en el estadio Morumbi, donde Sao Paulo buscará imponer condiciones ante su público y Nacional intentará recuperar la eficacia perdida. Un gol visitante podría cambiar el rumbo de la serie, pero el equipo colombiano sabe que no puede repetir los errores de definición si quiere avanzar a los cuartos de final.

La noche en Medellín dejó un sabor amargo: dominio total, pero sin premio. Nacional deberá encontrar serenidad frente al arco y Edwin Cardona tendrá la misión de sacudirse de una jornada para el olvido, en la que dejó escapar dos chances que pudieron marcar la diferencia.