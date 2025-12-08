CANAL RCN
Deportes

Edwin Cardona falló dos penales y Nacional no pudo vencer a Sao Paulo: todo se define en Brasil

Atlético Nacional igualó sin goles en el Atanasio Girardot y deberá definir todo en Sao Paulo la próxima semana.

Nacional
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
09:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional y Sao Paulo firmaron un empate 0-0 este martes en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. A pesar del dominio del equipo colombiano, la falta de efectividad, especialmente del mediocampista Edwin Cardona, impidió que los verdolagas tomaran ventaja en la serie.

El conjunto dirigido por el argentino Hernán Crespo resistió en condición de visitante gracias a la seguridad del portero Rafael y a la falta de puntería de Nacional, que desperdició varias oportunidades claras, incluyendo dos penales ejecutados por Cardona. El primero se fue desviado y el segundo fue atajado por el guardameta brasileño, frustrando a la hinchada local que llenó el escenario paisa.

Cardona tuvo en sus pies el gol de Nacional y falló increíblemente el penal: vea el video
RELACIONADO

Cardona tuvo en sus pies el gol de Nacional y falló increíblemente el penal: vea el video

Dominio sin recompensa para Nacional

Durante gran parte del encuentro, Nacional controló la posesión del balón y presionó con insistencia en campo contrario. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado: además de los penales errados, el equipo impactó dos remates en el poste, prolongando la tensión y el suspenso.

El conjunto brasileño apostó por un planteamiento ordenado y defensivo, soportando los embates del rival y esperando alguna oportunidad al contragolpe que nunca llegó. Con este resultado, Sao Paulo se lleva un punto valioso de Medellín y deja la llave abierta para la definición en su casa.

Todo se decidirá en el Morumbi

El partido de vuelta se disputará el próximo martes en el estadio Morumbi, donde Sao Paulo buscará imponer condiciones ante su público y Nacional intentará recuperar la eficacia perdida. Un gol visitante podría cambiar el rumbo de la serie, pero el equipo colombiano sabe que no puede repetir los errores de definición si quiere avanzar a los cuartos de final.

Nacional sueña: Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Copa Libertadores
RELACIONADO

Nacional sueña: Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Copa Libertadores

La noche en Medellín dejó un sabor amargo: dominio total, pero sin premio. Nacional deberá encontrar serenidad frente al arco y Edwin Cardona tendrá la misión de sacudirse de una jornada para el olvido, en la que dejó escapar dos chances que pudieron marcar la diferencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa Sudamericana

Floja presentación de América de Cali ante Fluminense: 1-2 abajo y falta visitar el Maracaná

Edwin Cardona

Cardona tuvo en sus pies el gol de Nacional y falló increíblemente el penal: vea el video

PSG

Explota conflicto de Donnarumma con Luis Enrique en el PSG, que se queda sin arquero

Otras Noticias

Miguel Uribe

Ministro de Defensa lanzó una nueva hipótesis sobre la autoría del crimen de Miguel Uribe: ¿qué dijo?

A dos meses del crimen, el ministro confirmó que todas las estructuras relacionadas con el narcotráfico son investigadas.

Secretaria de Movilidad

La cuantiosa multa que tendrán que pagar los motociclistas en caso de llevar este elemento en mal estado

Aunque muchos no lo saben, el llevar la silla en mal estado causará una grave multa.

Estados Unidos

Marco Rubio no se guardó nada y criticó fuertemente al presidente Petro: “Bastante errático”

La casa de los famosos

"Me duele": Karina García sorprendió a todos con un inesperado y sentido mensaje

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?