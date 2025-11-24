Lionel Messi podría jugar en Colombia: alistan amistosos contra clubes colombianos

La posibilidad de que Lionel Messi pueda jugar con Inter Miami contra América de Cali o Atlético Nacional empieza a ganar terreno en el país, luego de que empresarios y artistas paisas iniciaran acercamientos formales para traer al club estadounidense en enero.

La expectativa crece debido a que la presencia del astro argentino genera un impacto deportivo y comercial sin precedentes en cada destino que visita.

Lionel Messi podría jugar con Inter Miami en Colombia

Lionel Messi podría jugar con Inter Miami contra América de Cali o Atlético Nacional en el marco de la pretemporada que el equipo estadounidense realizará a comienzos del próximo año.

Según el periodista Julián Céspedes, varios promotores analizan la posibilidad de organizar un amistoso de alto perfil frente a uno de los clubes más representativos del fútbol colombiano.

El primer escenario que se estudia es Cali. Empresarios habrían iniciado gestiones para que el duelo se dispute en el estadio Pascual Guerrero, con el América como rival. Incluso, versiones extraoficiales señalan que el club escarlata ya mostró interés en albergar el encuentro, teniendo en cuenta el atractivo que supone el campeón del mundo.

¿Qué opciones tiene Medellín para recibir a Messi?

La segunda alternativa apunta a Medellín. Allí, la propuesta contempla enfrentar al conjunto rosado con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Esta iniciativa estaría respaldada por empresarios del sector del entretenimiento y artistas antioqueños interesados en llevar el espectáculo a la ciudad.

Sin embargo, las conversaciones con el club verdolaga no habrían avanzado al mismo ritmo. Aunque existe interés preliminar, la respuesta no ha sido tan favorable como la recibida desde Cali.

Aun así, los promotores mantienen abierta la posibilidad de negociar, incluso con apoyo de empresarios peruanos que ya organizaron eventos deportivos similares.

Por ahora, el panorama sigue abierto: América de Cali toma ventaja como el candidato más firme, mientras que la opción con Nacional continúa en análisis. La expectativa crece y los aficionados colombianos aguardan por una confirmación oficial que permita ver a Lionel Messi en suelo colombiano, un hecho que marcaría un capítulo histórico para el fútbol local.