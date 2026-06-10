Despedida de Messi de la selección Argentina: llegada de hinchas al Monumental EN VIVO 🔴

Este martes 6 de octubre en el estadio Monumental de River Plate se despide una de las mayores leyendas del fútbol mundial. Lionel Messi se retira oficialmente de la Selección Argentina en un partido amistoso vs. la selección de Benín y más de 85 mil personas estarán presentes para despedir al máximo goleador de la historia de la selección.

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