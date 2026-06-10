Despedida de Messi de la selección Argentina: llegada de hinchas al Monumental EN VIVO 🔴
Lionel Messi se despide oficialmente de la Selección Argentina siendo el máximo goleador de la historia y con un título mundial conseguido. Siga aquí la despedida EN VIVO.
Noticias RCN
octubre 06 de 2026
03:30 p. m.
03:30 p. m.
Este martes 6 de octubre en el estadio Monumental de River Plate se despide una de las mayores leyendas del fútbol mundial. Lionel Messi se retira oficialmente de la Selección Argentina en un partido amistoso vs. la selección de Benín y más de 85 mil personas estarán presentes para despedir al máximo goleador de la historia de la selección.
Siga EN VIVO aquí la despedida del '10'.
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