¡Impactante! Leyenda de la UFC se quitó su ojo de cristal en plena entrevista

Michael Bisping, luchador y leyenda de la UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, sorprendió al quitarse su ojo de cristal en plena entrevista en talkSPORT’s.

Campeón de los pesos medios de la UFC y que en 2019 ingresó en el ‘UFC Hall of Fame’ (Salón de la Fama), se quitó su ojo de cristal con la excusa de que era una entrevista sin ser grabada con video y por esa razón nadie lo vería.

Sin embargo, lo que no sabía el luchador era que la entrevista se retransmitiría por Facebook y YouTube.

¿Cómo perdió el ojo Michael Bisping?

La leyenda de la UFC sufrió dicha perdida en su controvertida pelea de 2013 contra Vitor Belfort, la cual perdió por KO.

Tras varias complicaciones y dolorosas cirugías, los médicos se vieron obligados a extirparle el globo ocular.

"Mi visión en el ojo derecho básicamente dejó de existir desde el 2013. A duras penas lograba pasar los exámenes médicos. La gente siempre me pregunta, '¿Cómo peleabas con un solo ojo?' Y yo siempre digo: ¡Con mucha maldita dificultad! No fue fácil. Tuve que cambiar totalmente mi estilo. Me costaba mucho trabajo percibir la profundidad. Necesitaba hacer contacto físico, porque al hacerlo, la cosa magnífica que es el cerebro podía medir mejor las distancias", afirmó Bisping en declaraciones al Diario MMA.

Michael Bisping y su final en la UFC

En otras declaraciones, el luchador recordó cuando Dana White (el máximo mandatario de la UFC), le afirmó que su carrera había terminado después de perder el ojo.

"Creo que, mirando atrás, lo del ojo fue una bendición disfrazada de tragedia porque mi carrera como luchador iba a terminar en cualquier momento, así que comencé a hacer todo lo posible para abrir otras puertas, haciendo otras cosas fuera de la lucha. Pero me las arreglé para continuar durante unos cinco o seis años así"

