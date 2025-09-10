El desgarrador mensaje de Falcao a Miguel Ángel Russo: la despedida de un grande

El fútbol está de luto tras el conmovedor fallecimiento de Miguel Ángel Russo, un director técnico cuya trayectoria dejó una huella imborrable en el deporte.

La noticia de su partida, ocurrida el miércoles 8 de octubre de 2025, generó una oleada de homenajes y mensajes de cariño, destacandoel conmovedor mensaje de Falcao por la muerte de Miguel Ángel Russo, una figura respetada por todos los grandes del balompié.

RELACIONADO La última petición que hizo Miguel Ángel Russo antes de morir que conmueve al mundo del fútbol

El 'tigre' utilizó sus redes sociales para expresar su admiración y respeto por el estratega argentino.

Foto: redes sociales Falcao

¿Qué dijo Falcao sobre la partida de Miguel Ángel Russo?

La reacción de Radamel Falcao García fue cargada de profundo sentimiento, reflejando el respeto que la leyenda del fútbol colombiano sentía por la figura de Russo.

RELACIONADO Jugadores de Boca Juniors se enteraron de la muerte de Miguel Ángel Russo en pleno partido

El mensaje, compartido en su cuenta oficial fue: “Mi admiración y respeto siempre profe. Tuve el honor de enfrentarte y te vas como lo grande que eres. Descansa en paz”.

¿Cuál fue la conexión de Falcao con Miguel Ángel Russo?

Aunque Falcao nunca estuvo bajo las órdenes de Russo en un mismo equipo, sus caminos se cruzaron en la élite del fútbol. Como mencionó "el Tigre", tuvo el "honor de enfrentarte", reflejando las batallas tácticas que protagonizaron sus respectivos equipos.

No obstante, existe un vínculo más cercano y reciente: la revelación de Russo sobre su deseo de tener al delantero en Millonarios.

Durante su exitoso paso por el club embajador, donde se coronó campeón del Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018, Miguel Ángel Russo confesó en una entrevista con Win Sports que soñaba con dirigir a Falcao en el equipo de sus amores.

Esta declaración subrayó la alta estima profesional que el técnico tenía por el goleador. El conmovedor mensaje de Falcao por la muerte de Miguel Ángel Russo es un tributo recíproco a esa admiración, sellando la despedida de una de las personalidades más queridas que ha dado el deporte.