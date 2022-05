Miguel Borja habló claro y eligió entre quedarse en Junior o ir a River Plate

La temporada en todas las ligas de fútbol del mundo está llegando a su fin y con ello, se avecina el inicio de una de las épocas más entretenidas del 'deporte rey': las transferencias de jugadores.

Con la partida de Julián Álvarez al Manchester City, River Plate quiere dar un golpe en Sudamérica con la contratación de un goleador de raza y prestigio en el continente, capaz de liderar al equipo en el objetivo de alcanzar la Copa Libertadores.

En ese orden, Marcelo Gallardo ya se puso manos a la obra junto a la directiva del club para buscar al delantero idóneo para el siguiente semestre, por lo que han aparecido varios nombres sobre la mesa, entre ellos el de Miguel Ángel Borja.

La obsesión de todo River era Valentín Castellanos, quien sorprendió el año pasado rompiendo récords con el New York City de la MLS, pero todo indica que su siguiente destino será el West Ham de la Premier League. La segunda opción era el regreso de Lucas Alario, pero el deseo del jugador sería continuar en Europa.

Con ese panorama, el club 'millonario' ha tenido que ampliar su abanico de posibilidades y una de las más atractivas es Borja, quien lleva una temporada a puro gol, con 14 anotaciones en tan solo 19 partidos jugados este semestre.

Los números del delantero cordobés han llamado poderosamente la atención de River, que lo ha puesto como su principal objetivo para reforzar el frente de ataque, pero la negociación no sería nada fácil en lo económico y además, en la mente del goleador no hay afán por salir de Junior de Barranquilla.

Y es que así tal cual lo confesó el mismo Borja en diálogo con Win Sports, pues al ser preguntado sobre el interés del cuadro argentino, aseguró que por ahora lo único que se traza es clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Cuando a uno le va bien siempre aparecen opciones, pero ese tema lo maneja mi agente. Ahora estoy pensando en lo que se viene, poder clasificar en la Sudamericana. Es el sueño de todos, de los hinchas", dijo.

"Vine por tres años, eso era lo que quería junto a mí familia. La directiva hizo un esfuerzo muy importante y estoy feliz acá. Tengo a mi mamá a la vuelta de la esquina, es algo que uno siempre soñó. Por ahora estamos aquí y quiero seguir acá". sentenció el futbolista de 29 años.

Pese a las palabras de Borja, en River Plate existe cierto optimismo en las negociaciones y pen esa vía, este jueves habrá un partido clave. Junior deberá ganarle a Unión para avanzar a la siguiente instancia de la Sudamericana y si lo logra, es casi un hecho que Migue Ángel continuará en el 'tiburón', pero si no pasa de la fase de grupos, se abriría la posibilidad de estudiar una salida.

El cuadro barranquillero invirtió alrededor e 3.5 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del jugador, además le mantuvo el mismo sueldo que ganaba en Palmeiras (una cifra millonaria para el fútbol colombiano), por lo que si bien no cederá valores si lo llega a negociar, el alto costo de mantenerlo no le cierra la puerta de salida al delantero si el equipo no pasa de ronda en el torneo internacional.

De momento no hay negociaciones formales entre River Plate y Junior de Barranquilla por Miguel Ángel Borja, pero en el club argentino ya están avisados de las condiciones y solo están esperando a lo que suceda con los 'rojiblancos' en Sudamericana para, o meter primera, o descartar del todo la posibilidad, pero Marcelo Gallardo lo quiere.