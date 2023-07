Millonarios viajó a 'Barranca' con el objetivo de sumar tres puntos: novedades

Luego de su victoria frente al Crystal Palace en Chicago, Estados Unidos, Millonarios culminó detalles para el compromiso frente a Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata, donde el equipo bogotano buscará sumar sus primeros tres puntos en el segundo semestre del fútbol colombiano.

Previo a su viaje a la ciudad de Barrancabermeja, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló sobre las principales novedades que tendrá el equipo para el compromiso por la tercera fecha del balompié nacional, dejando claro que va a regular las cargas de los jugadores para lo que queda de semestre.

Las principales novedades del equipo bogotano es el regreso de Omar Bertel, Óscar Vanegas y Stiven Vegas, quienes no viajaron a Estados Unidos por problemas físicos (Bertel y Vanegas), mientras que Vega tuvo una calamidad familiar, motivo por el cual no estuvo convocado en los últimos partidos.

Por su parte, Gamero afirmó que la única baja para este compromiso es Fernando Uribe, quien según el club “presentó una lumbalgia mecánica. Inmediatamente, se inició trabajo de recuperación. Incapacidad según evolución”. Además de Uribe, Guerra también salió de la convocatoria por decisión técnica.

Alberto Gamero habló de su renovación

Precisamente, sobre su renovación, Alberto Gamero habló con NoticiasRCN.com sobre los detalles que faltan para que su vínculo con el club continúe, esclareciendo los rumores que han nacido sobre el inconformismo del cuerpo técnico por la salida y la no llegada de jugadores al equipo profesional.

“Yo le digo a la hinchada que la renovación mía no tiene que ver con jugadores. Yo estoy contento con lo que tengo, estoy feliz acá. Por eso a veces no hablo porque se malinterpretan las cosas. Mi renovación no tiene nada que ver con jugadores, acá estoy feliz con lo que tengo. Pasa que en el momento que estamos (viajando, jugando), no me he querido sentar y desligarme de otras cosas”, aseguró Alberto Gamero.

Además, agregó: “La renovación está tranquila, hay muchas cosas habladas, pero no quiero que malinterpreten lo de los jugadores porque estoy feliz con este plantel. Si llegan (refuerzos), bien; si no, también”.