Alberto Gamero le mandó una solicitud muy especial al entrenador de la Selección Colombia

En Millonarios y varios equipos del fútbol colombiano, existe la preocupación del partido de la Selección Colombia el 5 de junio frente Arabia Saudita en España, teniendo en cuenta, que según lo consultado por ellos, la convocatoria del equipo cafetero estaría compuesta por varios jugadores del rentando nacional.

Motivo por el cual, prende las alarmas en los diferentes equipos ya clasificados a los cuadrangulares finales, ya que, podrían perder a varias de sus figuras durante dos partidos de la fase final, por un posible llamado a la Selección Colombia. Uno de los equipos más preocupados es Millonarios, quien ya tiene dos bajas confirmadas para las fases finales y podría perder otros jugadores por culpa del combinado patrio.

Luego del partido frente al Deportes Tolima, Alberto Gamero, en rueda de prensa, habló sobre la posible convocatoria de varios jugadores de Millonarios al juego amistoso de la Selección Colombia, donde espera que no llamen jugadores de los equipos que están peleando por el título del fútbol colombiano.

“Es un tema inconcluso, espero que por ser un juego de preparación no llamen a jugadores de los equipos que están en finales, el día que los llamen nunca voy a decir, no lo hagan porque lo necesito, sería injusto con ellos no dejarlos ir”, aseguró el entrenador del cuadro capitalino.

De igual forma, confirmó la ausencia de una de Juan Pablo Vargas, en algunos partidos de las fases finales, teniendo en cuenta, que la Selección de Costa Rica estará disputando el juego de repesca del mundial.

“Tenemos clara su ausencia, no podemos decir que no puede ir porque es una obligación, sabemos que lo vamos a perder”, agregó el entrenador samario.

Por último, el entrenador mando una solicitud a Héctor Cárdenas, quien será el entrenador interino de la Selección Colombia para este juego amistoso, disputado en suelo Europeo.

“Esperemos que por estar en finales no nos vayan a llamar a ningún jugador para el juego amistoso para ese amistoso”, finalizó Alberto Gamero.

Parte médico de los lesionados

Otro de los temas que tiene preocupada a los hinchas de Millonarios, son las lesiones que tienen los diferentes jugadores de la plantilla, a lo que Gamero se refirió y dio un parte de tranquilidad con mirar a los cuadrangulares finales.

“Macka se hizo una resonancia y no salió gran cosa, pero si tiene sombra en el muslo, tenemos esta semana para mirar cómo evoluciona, hoy cumplimos con Llinás para que no juegue en el próximo partido, lo de Ruiz parece que fue calambre, eso me dijo la doctora, corrió bastante y tuvo más de seis intentos de media distancia que eso también corta pierna”, agregó el entrenador.