El Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 ya tiene a su segundo gran invitado internacional. El Netcompany INEOS confirmó este 24 de noviembre su participación en la quinta edición de la carrera, que se disputará del 26 al 31 de enero de 2027 con epicentro en el departamento de Antioquia. Con este anuncio, la escuadra británica se suma al NSN Cycling como los dos primeros equipos internacionales confirmados.

Cuatro colombianos que podrían vestir los colores del equipo

La noticia tiene un ingrediente especial para los aficionados: el Netcompany INEOS podría llegar con hasta cuatro ciclistas colombianos en su nómina. El primero es Egan Bernal, campeón de la primera edición de la carrera, disputada en 2018 cuando todavía se llamaba Oro y Paz, y uno de los grandes referentes del ciclismo nacional.

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También se menciona el posible debut de Harold Tejada con su nuevo equipo. El corredor huilense se incorporó al proyecto deportivo para la temporada 2027 y podría tener en el Tour Colombia su primera oportunidad de competir en casa con esos colores, en una carrera que es uno de los escenarios más especiales del calendario para los ciclistas del país.

El tercer nombre es Brandon Rivera, quien este martes confirmó la renovación de su contrato por una temporada más y mantiene así su presencia en una de las estructuras más importantes del ciclismo internacional. La cuarta posibilidad es Juan Diego Quintero, vinculado al equipo de desarrollo, el Netcompany INEOS Racing Academy, que podría compartir pelotón con las principales figuras de la estructura británica en una de las carreras más relevantes del calendario americano.

Conviene aclarar que la nómina aún no es oficial: por ahora se trata de posibilidades, y la lista definitiva dependerá de las decisiones del equipo.

Un Tour Colombia que va tomando forma

La quinta edición vuelve con la organización conjunta de la Federación Colombiana de Ciclismo y RCN, y busca reunir de nuevo a figuras del pelotón mundial mientras proyecta el talento del ciclismo colombiano ante los aficionados. Que dos equipos internacionales ya estén confirmados, uno de ellos del máximo nivel WorldTour, anticipa una carrera con atractivo deportivo y mucha presencia nacional.

Si se concretan las participaciones, el Netcompany INEOS podría convertirse en uno de los grandes focos de la competencia, con una combinación poco habitual: corredores de amplia trayectoria internacional y varios colombianos corriendo en casa, entre ellos un campeón de la primera edición.

Faltan dos meses para el inicio y todavía quedan por conocer más equipos, el recorrido detallado y las listas de salida. Lo cierto es que la carretera antioqueña ya tiene fecha y empieza a tener protagonistas.