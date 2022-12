Millonarios jugará amistoso europeo para preparar fase previa de Libertadores

El 2022 no se ha acabado aún, pero en Millonarios empiezan a madrugarle al 2023, en el que el objetivo principal en el corto plazo será avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El 'embajador' está sembrado en la segunda ronda previa y este miércoles se conocerán sus posibles rivales en dicha instancia.

Por eso, en el seno del club quieren estar preparados para poder cumplir su objetivo de llegar lejos en la competición continental y no pasar más fracasos como ha ocurrido en el tiempo reciente. Es por eso que los directivos se han movido rápido para concretar noticias importantes que dejarán al equipo más preparado de cara a esos duelos.

Hace más de una semana que Millonarios anunció a sus primeros dos refuerzos para el 2023: Fernando Uribe y Leonardo Castro, dos goleadores de peso que llegarán a engalanar el plantel y el ataque para Alberto Gamero.

Pero otra noticia importante tiene que ver con la pretemporada. El 'embajador' quiere medir su aceite para la fase previa de Libertadores y en esa medida afrontará partidos amistosos a la altura de la ocasión. Ya hace unos meses se había confirmado que jugará contra River Plate el próximo 14 de enero en el estadio del Inter Miami en Fort Lauderdale.

Y hay más. De manera extraoficial se conoció que antes, Millonarios se medirá en otro amistoso de alto vuelo contra un equipo europeo. De acuerdo al periodista estadounidense Bob Williams, el conjunto capitalino jugará contra el Hertha Berlín el 11 de enero en la ciudad de Orlando, como parte de la gira que hará el equipo alemán en la Florida a manera de una pequeña pretemporada con miras a la reanudación de la Bundesliga.

