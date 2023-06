Las redes sociales no perdonan la eliminación de Millonarios de la Copa: memes

Luego de quedar campeón contra Atlético Nacional, Millonarios recibió un fuerte golpe este jueves 29 de junio, luego de caer tres goles a uno frente a Defensa y Justicia y quedar eliminado de la Copa Sudamericana, haciendo que los cibernautas reaccionen a este nuevo fracaso que tiene el equipo bogotano.

A penas finalizó el compromiso en Argentina, los cibernautas reaccionaron a la derrota y eliminación del equipo que dirige Alberto Gamero, haciendo que las redes sociales se llenaran de memes y comentarios que le han sacado una sonrisa a esos hinchas que no tienen ningún afecto por el equipo azul.

Es por eso por lo que en NoticiasRCN.com les traemos los mejores memes que se han dado a conocer en las diferentes plataformas digitales, poniendo como protagonistas a los jugadores de la plantilla de Millonarios, los cuales han protagonizado momentos épicos, que en la actualidad salen a relucir entre los rivales.

cómo te va a sacar de la Sudamericana un equipo descendido del Brasileirao JAJAJA pic.twitter.com/rjKLyzoRdp — alejandro (@alejandrorochaq) June 30, 2023

En su mejor momento de los últimos 40 años no les da para pasar una fase de grupos de suramericana 🤏🏾🤏🏾🤏🏾 pic.twitter.com/CX73POh0jA — Juan C. (@juanfcanop) June 30, 2023

Millonarios, el " más grande " el de mejor proceso... Es hora de burlarse de Millonarios 😂😂😂 #CopaSudamericana2023 pic.twitter.com/3AFh8QWwGA — Cristhian Ramon (@crisramon7) June 30, 2023

Eliminado el campeón de Colombia de la copa Sudamericana pic.twitter.com/1JKHU27uwp — Futbol Sin Limite ⭐ (@futbolsinlimi) June 30, 2023

Apoyo de los hinchas al equipo de Alberto Gamero

Mientras los aficionados de otros equipos se burlaban de la eliminación de Millonarios de la Copa Sudamericana, los aficionados bogotanos mostraron su apoyo al equipo por medio de las redes sociales. Con mensajes, imágenes y hasta videos le hicieron entender al equipo que siempre estarán orgullosos de llevar los colores.

“Gracias por el esfuerzo muchachos, pero ese equipo de Defensa y Justicia no podía ganarnos así de fácil, se nota un hueco atrás en la defensa muy grande, la falta de Vargas gracias al descarado DT DE COSTA RICA PARA HACERNOS EL DAÑO, hoy no se vieron como equipo, desorientados, errados, imprecisos, sin fuerza, etc. sabemos el esfuerzo de la final, el viaje y demás, pero aquí se perdió esa clasificación”, fueron algunos mensajes de los aficionados bogotanos.

