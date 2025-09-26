CANAL RCN
Millonarios deberá encarar el superclásico frente a Nacional con baja muy sensible

Millonarios no podrá contar en el superclásico con una de sus piezas más determinantes.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

septiembre 26 de 2025
05:06 p. m.
El fútbol colombiano volverá a vibrar este sábado 27 de septiembre con una nueva edición del superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios, el duelo que más pasiones despierta en el país. El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 p.m. y se espera una entrada masiva en las tribunas.

Ambos equipos llegan con la obligación de sumar puntos en la Liga BetPlay: Nacional quiere ratificar su buen momento en casa, mientras que Millonarios busca normalizar su rendimiento luego de un semestre irregular. Más allá de la tabla, el clásico tiene peso histórico y emocional, un escenario donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Bajas sensibles en el conjunto embajador

Para este encuentro, Millonarios no podrá contar con Jorge Arias, uno de los referentes de la zaga, que quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas. Además, la convocatoria de Carlos Sarabia al Mundial sub-20 limita las opciones y, por ese motivo, el entrenador Hernán Torres decidió llevar a Sergio Mosquera para formar pareja defensiva con Juan Pablo Vargas.

En el carril izquierdo tampoco estará Danovis Banguero, quien continúa con una molestia física; su lugar será ocupado por Nicolás Giraldo. Estos cambios obligan a un ajuste táctico en el esquema embajador, que deberá preservar solidez defensiva sin perder salida por las bandas.

Un clásico con historia y un dato clave para el visitante

Lejos de la idea de que Millonarios llega con una “mala racha” en Medellín, la realidad estadística favorece al conjunto bogotano: Atlético Nacional no le ha ganado a Millonarios en el Atanasio por Liga desde la segunda mitad de 2017, una racha que suma once encuentros sin triunfo para los verdolagas en su estadio.

Esa estadística añade un matiz especial al duelo: Nacional intentará cortar una sequía de casi una década en casa frente a su gran rival, mientras Millonarios buscará mantener su dominio histórico en el estadio antioqueño. En lo táctico, el partido será una prueba de carácter y de gestión de cambios para ambos técnicos, con la presión de la hinchada y la relevancia que siempre trae un superclásico.

