Nacional, con sed de revancha: no le gana el superclásico a Millonarios desde hace ocho años

El fútbol colombiano se viste de gala para recibir un nuevo enfrentamiento entre Atlético Nacional y Millonarios, los dos equipos más laureados del país. Este sábado, a partir de las 8:30 p.m., el estadio Atanasio Girardot será el escenario de un duelo que promete emociones, pues el cuadro verdolaga buscará romper una racha negativa de ocho años sin vencer a su clásico rival en su propia casa por Liga.

La última victoria de Nacional sobre los ‘embajadores’ en el Atanasio por el campeonato local se remonta al 16 de septiembre de 2017, cuando los antioqueños se impusieron 3-2 en un partido lleno de emociones. Desde ese día, Millonarios ha hecho de sus visitas a Medellín una oportunidad para sumar puntos importantes, acumulando victorias y empates que han frustrado las aspiraciones verdolagas y dejando en evidencia la solidez del equipo capitalino en este tipo de compromisos.

Un duelo con sabor a revancha

Para Nacional, este compromiso va más allá de los tres puntos. El orgullo deportivo está en juego y los dirigidos por su actual cuerpo técnico saben que deben responder ante una hinchada que exige resultados en los partidos de mayor rivalidad. No poder vencer a Millonarios en el Atanasio durante tantos años es un peso que el equipo busca quitarse de encima, y la expectativa en la ciudad es alta para que este sábado se pueda gritar una victoria esperada por tanto tiempo.

Millonarios quiere prolongar su hegemonía

Del otro lado, el conjunto azul llega motivado y con el objetivo de mantener su buena racha en Medellín. Los dirigidos por Hernán Torres saben que puntuar en el Atanasio es un impulso anímico importante para sus aspiraciones en la Liga BetPlay, especialmente en una fase del torneo en la que cada punto cuenta para asegurar la clasificación a los cuadrangulares.

El superclásico promete ser vibrante, con dos hinchadas que convertirán el estadio en una caldera y con la expectativa de que el duelo tenga goles, emociones y, tal vez, un resultado histórico para cualquiera de los dos.