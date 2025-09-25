CANAL RCN
Deportes

Millonarios presentó su tercera camiseta y causó todo tipo de comentarios

Millonarios presentó su tercera camiseta, con un color no tan usual, y causó revolcón en las redes sociales.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
04:58 p. m.
Este jueves 25 de septiembre, Millonarios presentó oficialmente su tercera equipación para el segundo semestre del 2025, en medio de un ambiente deportivo que no es el mejor. El club embajador, que atraviesa una de sus campañas más irregulares de los últimos años, apuesta por un golpe de frescura en su imagen con una camiseta que ha generado un gran revuelo en redes sociales.

La prenda, de color rosado, rompe con la tradicional gama de colores azul y blanco que ha caracterizado históricamente al equipo capitalino. El anuncio fue realizado por el departamento de marketing del club, que busca conectar de una manera distinta con la hinchada y ofrecer una propuesta innovadora que despierte emoción en el cierre del semestre.

Opiniones divididas entre los hinchas

La reacción de los aficionados de Millonarios no se hizo esperar. En redes sociales, gran parte de los seguidores aplaudieron la decisión de arriesgar con un color poco común en el fútbol colombiano, asegurando que la camiseta es llamativa, fresca y moderna. Sin embargo, otros hinchas manifestaron que la emoción por la nueva equipación se ve opacada por el complicado presente deportivo del equipo, que mantiene una relación tensa entre jugadores, directivos y barra popular.

Para algunos sectores de la afición, el lanzamiento parece más una estrategia para desviar la atención de los resultados en el campo que un verdadero gesto hacia los fanáticos.

Reacciones de rivales y expectativa en ventas

La camiseta no solo fue tema de conversación entre la hinchada embajadora. Los seguidores de otros equipos también opinaron, y algunos incluso aprovecharon la ocasión para burlarse del color rosado, generando debates y memes en redes.

A pesar de las críticas, se espera que el nuevo uniforme tenga buena recepción en ventas, especialmente entre los coleccionistas y quienes ven en esta equipación una pieza única para la historia del club. El verdadero reto para Millonarios será transformar esa atención mediática en resultados positivos en el terreno de juego, para que la camiseta rosada no sea solo un símbolo de marketing, sino también de un renacer deportivo.

