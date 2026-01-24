CANAL RCN
Sin haber jugado en Liga, Guillermo de Amores presentó lesión y será baja en Millonarios

Guillermo de Amores se lesionó en entrenamientos con Millonarios y será baja este domingo contra Junior.

De Amores
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

enero 24 de 2026
06:17 p. m.
Millonarios recibió un golpe inesperado en el inicio de la temporada. Este sábado 24 de enero, el club capitalino informó de manera oficial que su arquero titular, Guillermo de Amores, sufrió una lesión muscular durante uno de los entrenamientos, situación que lo dejará fuera de competencia sin siquiera haber debutado en la presente Liga. La noticia generó preocupación en el entorno albiazul, especialmente por tratarse de una de las piezas llamadas a ser fundamentales en el arranque del campeonato.

A través de un comunicado, la institución explicó el alcance inicial del inconveniente físico del guardameta uruguayo. “Millonarios FC informa que el arquero Guillermo de Amores sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, señaló el club, dejando claro que el tiempo exacto de baja dependerá de cómo responda el futbolista en los próximos días.

Un debut que deberá seguir esperando

La lesión llega en un momento particularmente sensible para De Amores, quien aún no ha logrado consolidarse ante la hinchada. El arquero apenas disputó un partido de pretemporada y no alcanzó a sumar minutos oficiales en la Liga, por lo que este contratiempo retrasa su proceso de adaptación y su oportunidad de ganarse la confianza del público.

Para un equipo que necesita estabilidad desde el arco, la ausencia del guardameta obliga al cuerpo técnico a replantear el plan inicial, apostando por alternativas que deberán responder en un contexto de exigencia inmediata. Además, la falta de rodaje competitivo de De Amores hacía de este inicio de campeonato una etapa clave para su afirmación, algo que ahora queda en pausa.

Preocupación y decisiones en el arco albiazul

Más allá del parte médico, el caso de Guillermo de Amores abre un nuevo debate entre los aficionados de Millonarios. El arquero llegó con expectativas altas, pero hasta ahora no ha podido traducirlas en continuidad ni en actuaciones oficiales que respalden su condición de titular. Esta lesión, aunque desafortunada, prolonga la incertidumbre y aumenta la presión sobre su regreso.

Desde el club confían en que el proceso de recuperación avance sin contratiempos, pero también son conscientes de que cada semana fuera de competencia pesa en un torneo corto y exigente. Mientras tanto, Millonarios deberá apoyarse en sus otras opciones bajo los tres palos, buscando solidez y resultados mientras espera la vuelta del uruguayo.

El inicio de temporada no ha sido el ideal para Guillermo de Amores, quien ahora tendrá que enfocarse en recuperarse plenamente y aprovechar su próxima oportunidad para revertir la percepción y demostrar que puede ser el arquero que el equipo necesita.

