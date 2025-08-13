CANAL RCN
Deportes

Hinchas de Millonarios le ganaron una tutela al club: juzgado ordenó a la directiva cumplir

Hinchas de Millonarios impusieron su voz en la justicia y le ganaron una tutela al club. ¿Qué pasó?

Hinchas de Millonarios ganan a tutela a Azul & Blanco.
Foto: Millonarios oficial.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
01:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la crisis de resultados que tiene a Millonarios en el último lugar de la tabla, una lío judicial puso de manifiesto la tensión entre la hinchada y la dirigencia del club.

Millonarios veta banderas de protesta en El Campín
RELACIONADO

Millonarios veta banderas de protesta en El Campín

Tras la prohibición de ingresar pancartas con mensajes de protesta al estadio El Campín, un grupo de seguidores interpuso una tutela que falló a su favor.

Millonarios prohibió el ingreso de banderas a hinchas, pero la justicia falló en su contra

Según la decisión del Juzgado 84, "se ordenó a la accionada “Azul & Blanco S.A, que se abstenga de realizar acciones tendientes a prohibir, restringir, sancionar o limitar el ingreso de elementos visuales como banderas y pancartas que tengan el propósito de protestas pacíficamente contra el equipo, sus directivos, representantes legales y/o jugadores, de cualquier asistente a eventos deportivos, siempre y cuando aquellos elementos visuales no atenten contra la vida, honra, dignidad y buen nombre de aquellos y mucho menos que inciten al odio a actos violentos en lo que atañe a las frases expuestas en las pancartas 2 y 4, “Amber Capital, Inviertan Bien o Vendan”, “Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero”

La situación inició el pasado 28 de julio de 2025, cuando varios hinchas denunciaron que se les impidió el acceso a algunas banderas y "trapos" con mensajes dirigidos a la cúpula administrativa.

No fue por el periodismo ni por el VAR: esta sería la razón de la salida de Falcao de Millonarios
RELACIONADO

No fue por el periodismo ni por el VAR: esta sería la razón de la salida de Falcao de Millonarios

Frases como "Amber Capital, Inviertan Bien o Vendan" y "Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero" fueron consideradas inapropiadas por el club. Sin embargo, el juzgado falló que se trata de "opiniones legítimas" que no incitan a la violencia.

Fallo judicial defendió la libre expresión de los hinchas de Millonarios

La tutela, con radicado 2025-00220, fue interpuesta por un grupo de hinchas de Millonarios contra la dirigencia del club, el Grupo Sencia Bogotá, la Personería de Bogotá y la Policía Metropolitana, entre otras entidades.

Álvaro Montero reveló el impacto de las críticas de Gustavo Serpa en Millonarios: video
RELACIONADO

Álvaro Montero reveló el impacto de las críticas de Gustavo Serpa en Millonarios: video

El juzgado admitió el recurso el 2 de agosto y 10 días después, la jueza emitió un fallo a favor de los hinchas. La decisión es un precedente importante que defiende el derecho a la protesta pacífica en los escenarios deportivos.

El fallo de la tutela a favor de los hinchas de Millonarios no solo defiende la libre expresión, sino que también pone en entredicho las decisiones de la dirigencia del club, que ha sido blanco de críticas por los malos resultados deportivos y la falta de refuerzos.

La crisis de Millonarios, que se ha visto reflejada en el último lugar de la tabla de posiciones con un solo punto de 12 posibles, parece que no solo se jugará en la cancha, sino también en los estrados judiciales, donde la hinchada logró una importante victoria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Videos| Brutal pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo por Copa Libertadores

Atlético Nacional

Edwin Cardona explota tras fallar dos penales con Nacional en Libertadores: dura crítica a la prensa

Memes

Los imperdibles memes de Edwin Cardona tras fallar dos penales contra Sao Paulo

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

Habló padre del joven asesinado en Itagüí: "Siempre fue juicioso"

Esteban Yepes Palacio soñaba con ser administrador de empresas, pero fue asesinado en Antioquia de una puñalada. Su padre lo recuerda como un joven tranquilo y juicioso.

Texas

Se conoce la identidad de las tres víctimas de un tiroteo en supermercado de Texas: menor de cuatro años encabeza la lista

Antes de robar el primero de dos vehículos que utilizó en su huida, el atacante abrió fuego contra sus ocupantes.

Viral

Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia

Enfermedades

Estrés postraumático: el trastorno que padecen algunos militares después de la guerra

Dólar

Dólar en Colombia hoy 13 de agosto: volvió a caer y tocó su precio más bajo en días