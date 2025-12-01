CANAL RCN
Deportes

Revelaron el extremo izquierdo que quiere Millonarios para su nómina en el 2026

Este es el extremo izquierdo que quiere Millonarios para su nómina en el 2026. ¿De quién se trata?

Hernán Torres Millonarios
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
06:53 p. m.
Los rumores sobre nuevos fichajes comienzan a tomar fuerza en el entorno azul. A pocas semanas de cerrar la temporada, el periodista Julián Capera reveló que Millonarios ya tiene en la mira a un extremo izquierdo que podría reforzar su nómina para el 2026.

Aunque el mercado de transferencias aún no se abre oficialmente, los movimientos ya están en marcha.

¿Quién es el extremo izquierdo que interesa a Millonarios?

De acuerdo con información del periodista deportivo, el jugador en cuestión es Andrey Estupiñán, actual atacante del Deportivo Cali, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Al parecer, el club ‘azucarero’ no planea renovarle, lo que dejaría al atacante como agente libre y disponible para negociar su futuro. Esta situación habría despertado el interés de la directiva de Millonarios, que busca renovar su frente ofensivo para el próximo año, luego de un 2025 crítico.

Estupiñán tuvo un desempeño destacado con 17 partidos disputados y seis goles en el semestre, convirtiéndose en uno de los goleadores del equipo vallecaucano junto a Áviles Hurtado.

Su velocidad, potencia y experiencia en clubes como Tolima, Junior, Santa Fe, Pasto y Chicó lo convierten en una opción atractiva para reforzar las bandas del equipo bogotano.

Millonarios va con extremo izquierdo del Deportivo Cali

Con el cierre de la Liga BetPlay 2025-II, el cuadro albiazul se prepara para una renovación profunda. Los directivos buscan fortalecer la plantilla tras un fracasado año en lo deportivo.

El perfil de Estupiñán encaja con la idea de un extremo que aporte desequilibrio y definición, dos factores que el cuerpo técnico considera claves para el próximo torneo.

Aunque aún no hay confirmación oficial, ya se conoció que Millonarios va por este jugador para su nómina en el 2026, y su llegada dependerá del avance de las negociaciones en las próximas semanas.

