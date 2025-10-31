Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

El entrenador venezolano Rafael Dudamel, recordado por su paso por el Deportivo Cali y la Selección de Venezuela, volvió a estar en el centro de la conversación tras su reciente salida del Deportivo Pereira, club con el que decidió terminar su vínculo por “justa causa”.

El técnico habló sobre la falta de pagos a él y a los jugadores, lo que llevó al equipo a afrontar sus últimos compromisos con la categoría Sub-20, generando un verdadero escándalo en el fútbol colombiano.

En medio de ese panorama, comenzaron a circular rumores que lo vinculaban con Millonarios F.C., equipo que recientemente vive un momento deportivo irregular. Sin embargo, el propio Dudamel decidió aclarar las versiones durante una entrevista concedida a La FM.

“Todo ha sido mentira”: Dudamel desmiente acercamientos con Millonarios

“Nos ha causado gracia porque ha sido todo mentira. Tengo una gran admiración por Hernán Torres y por Millonarios, un club donde estuve. Con Hernán tengo los mejores recuerdos, y cada vez que uno se enfrenta a un profesional como él hay respeto y admiración por su trabajo y por la institución”, señaló el estratega.

El venezolano también recordó que su último acercamiento con el conjunto albiazul ocurrió hace ya varios meses. “El 30 de diciembre recibí la llamada del ‘Gato’ Pérez, y estuvimos conversando sobre la posibilidad de llegar; al final eligieron a David González. Esa fue la última vez que hubo un sondeo formal”, explicó.

El futuro de Dudamel tras su salida del Pereira

Por ahora, Rafael Dudamel no ha confirmado ningún nuevo proyecto, aunque aseguró que está evaluando ofertas dentro y fuera del país.

Su nombre sigue siendo atractivo para varios clubes de primera división por su experiencia y su perfil formador.

Mientras tanto, el estratega se mantiene atento al desenlace del campeonato, mientras Millonarios continúa bajo la dirección de Hernán Torres, quien contaría con el respaldo para 2026.