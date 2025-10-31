CANAL RCN
Deportes Video

Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

El técnico venezolano aclaró los rumores que lo vinculaban con Millonarios y reveló cuándo fue su último contacto con el club.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El entrenador venezolano Rafael Dudamel, recordado por su paso por el Deportivo Cali y la Selección de Venezuela, volvió a estar en el centro de la conversación tras su reciente salida del Deportivo Pereira, club con el que decidió terminar su vínculo por “justa causa”.

Rafael Dudamel y algunos jugadores del Pereira presentaron su renuncia oficial
RELACIONADO

Rafael Dudamel y algunos jugadores del Pereira presentaron su renuncia oficial

El técnico habló sobre la falta de pagos a él y a los jugadores, lo que llevó al equipo a afrontar sus últimos compromisos con la categoría Sub-20, generando un verdadero escándalo en el fútbol colombiano.

En medio de ese panorama, comenzaron a circular rumores que lo vinculaban con Millonarios F.C., equipo que recientemente vive un momento deportivo irregular. Sin embargo, el propio Dudamel decidió aclarar las versiones durante una entrevista concedida a La FM.

“Todo ha sido mentira”: Dudamel desmiente acercamientos con Millonarios

“Nos ha causado gracia porque ha sido todo mentira. Tengo una gran admiración por Hernán Torres y por Millonarios, un club donde estuve. Con Hernán tengo los mejores recuerdos, y cada vez que uno se enfrenta a un profesional como él hay respeto y admiración por su trabajo y por la institución”, señaló el estratega.

Rafael Dudamel contó por qué no llegó a Santa Fe: "El tiempo nos juntará"
RELACIONADO

Rafael Dudamel contó por qué no llegó a Santa Fe: "El tiempo nos juntará"

El venezolano también recordó que su último acercamiento con el conjunto albiazul ocurrió hace ya varios meses. “El 30 de diciembre recibí la llamada del ‘Gato’ Pérez, y estuvimos conversando sobre la posibilidad de llegar; al final eligieron a David González. Esa fue la última vez que hubo un sondeo formal”, explicó.

El futuro de Dudamel tras su salida del Pereira

Por ahora, Rafael Dudamel no ha confirmado ningún nuevo proyecto, aunque aseguró que está evaluando ofertas dentro y fuera del país.

Millonarios, eliminado: así quedó la tabla de posiciones tras triunfos de Santa Fe y DIM
RELACIONADO

Millonarios, eliminado: así quedó la tabla de posiciones tras triunfos de Santa Fe y DIM

Su nombre sigue siendo atractivo para varios clubes de primera división por su experiencia y su perfil formador.

Mientras tanto, el estratega se mantiene atento al desenlace del campeonato, mientras Millonarios continúa bajo la dirección de Hernán Torres, quien contaría con el respaldo para 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Kompany dice que no le dará descanso a Luis Díaz: ha sido titular en todos los partidos con el Bayern

Liga BetPlay

Revelan razón para mover todo el fixture del FPC: "Tenían miedo de que América llenara 'El Campín"

Millonarios

"El nuevo técnico de Millonarios sería": se reveló una información que ha causado revuelo

Otras Noticias

Daniel Quintero

Registraduría pide a partidos aclarar si Daniel Quintero participó en la consulta del 26 de octubre

La respuesta será determinante para que la entidad decida si procede o no con la inscripción del comité promotor de firmas que respalda la nueva aspiración presidencial de Quintero Calle.

Astrología

Mhoni Vidente reveló escalofriante advertencia para Halloween

La vidente reveló detalles sorprendentes sobre las cosas que no se deben hacer durante la noche del 31 de octubre.

Venezuela

Venezuela solicita retirar la nacionalidad a Yon Goicoechea por presunto llamado a invasión militar

Bogotá

El gran cambio que tendrá Salitre Mágico: así será su nueva zona de diversión familiar

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas