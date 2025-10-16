CANAL RCN
Deportes

¿Millonarios quedó eliminado? Difícil calendario que le resta al equipo albiazul

Conozca los partidos que le faltan a Millonarios para pelear hasta el final por clasificarse a cuadrangulares.

Leonardo Castro
Foto: @millosfcoficial

Sergio García

octubre 16 de 2025
12:30 p. m.
El panorama para Millonarios comienza a tornarse crítico en la recta final del todos contra todos de la Liga BetPlay. El conjunto azul cayó ante Deportivo Pereira en su más reciente compromiso y, con ese resultado, comprometió seriamente sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Los dirigidos por Hernán Torres se ubican actualmente en la posición 15 de la tabla con apenas 17 puntos, una cifra preocupante si se tiene en cuenta que restan solo cinco fechas para el cierre de la fase regular.

La derrota frente al equipo matecaña no solo dejó en evidencia las falencias defensivas del cuadro capitalino, sino también la falta de contundencia en ataque, un aspecto que ha sido constante durante la temporada. Los hinchas ‘embajadores’ comienzan a perder la paciencia ante la posibilidad real de que su equipo, acostumbrado a pelear los primeros lugares, se quede fuera del grupo de los ocho por primera vez en varias campañas.

Un calendario exigente y poco margen de error

El calendario que le resta a Millonarios no ofrece respiro. Su próximo compromiso será frente a Atlético Bucaramanga, el martes 21 de octubre en El Campín, un partido que se perfila como una verdadera final anticipada. Luego, el cuadro albiazul disputará el clásico capitalino frente a Santa Fe, el sábado 25 de octubre a las 6:20 p.m., en un duelo donde solo la victoria servirá para mantener la esperanza.

Posteriormente, enfrentará a Once Caldas el miércoles 29 de octubre a las 8:20 p.m., visitará a Envigado el 3 de noviembre a las 4:10 p.m. y cerrará ante Boyacá Chicó el 9 de noviembre. Una ruta compleja que exigirá máxima concentración y resultados inmediatos si los dirigidos por Torres quieren seguir soñando.

El “número mágico” y la presión en El Campín

Según los cálculos, el número mágico para asegurar la clasificación ronda los 29 puntos, lo que obliga a Millonarios a sumar al menos 12 unidades de las 15 posibles. El margen de error, prácticamente, se redujo a cero. Hernán Torres y su cuerpo técnico saben que no hay espacio para tropiezos y que cada encuentro será una auténtica final.

Con la presión de la hinchada y la obligación de reivindicarse en casa, el reto del conjunto azul será recuperar la identidad futbolística que lo ha caracterizado en los últimos años. Millonarios aún depende de sí mismo, pero deberá reaccionar de inmediato si no quiere que la palabra “eliminación” se convierta en una triste realidad.

