Ni Leo Castro pudo salvar a Millonarios: el 'embajador' cayó con Pereira y quedó prácticamente eliminado

La noche de este miércoles 15 de octubre en el estadio Hernán Ramírez Villegas fue amarga para la afición embajadora. Millonarios no pudo con Pereira y quedó prácticamente eliminado de la Liga BetPlay II-2025, en un compromiso donde todo parecía alinearse para que los capitalinos mantuvieran viva la esperanza de clasificar al grupo de los ocho.

Sin embargo, el equipo de Hernán Torres volvió a tropezar en el momento más importante del campeonato.

Pereira venció en casa a Millonarios y lo dejó practicamente eliminado

Los bogotanos iniciaron con ilusión luego de que los resultados de la fecha favorecieran sus aspiraciones, pero el terreno de juego mostró otra realidad.

Aunque Leonardo Castro abrió el marcador al minuto 10, el cuadro local reaccionó con fuerza. Yesus Cabrera empató al 27, Gustavo Torres amplió la cuenta al 47 y Darwin Quintero selló el 3-2 definitivo al 75. El descuento final de Santiago Giordana, ya en tiempo añadido, solo maquilló un resultado que dejó sin aliento a los azules.

Pálida presentación de Millonarios y una hinchada que viajó hasta Pereira

Millonarios tuvo la posesión del balón (57%) frente al 43% de Pereira, pero no logró transformar ese control en efectividad. El equipo mostró nuevamente un juego plano, sin profundidad y con carencias notorias en defensa.

La falta de jerarquía y de refuerzos de peso se hizo evidente, mientras los hinchas continúan expresando su inconformidad con la dirigencia por la débil planificación deportiva de la temporada.

Con este resultado, Millonarios quedó en la casilla 15 con 17 puntos, prácticamente sin posibilidades de acceder a los cuadrangulares.

Pereira, en cambio, subió al puesto 12 con 18 unidades y mantiene la ilusión. Millonarios no pudo con Pereira y quedó prácticamente eliminado de la Liga BetPlay II-2025, una realidad que le duele a los hinchas del 'embajador' más por cómo se dio: con todos los resultados a favor y una oportunidad que se esfumó entre errores propios y falta de contundencia.