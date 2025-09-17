¿Hernán Torres pidió fichajes en rueda de prensa?: “No nos alcanza”

La eliminación de Millonarios a manos de Envigado en la Copa BetPlay dejó un ambiente de frustración en el entorno azul. El cuadro capitalino no pudo revertir la serie y quedó fuera de la competencia, un golpe que se suma a las dudas sobre el rendimiento del equipo en la actual temporada.

Hernán Torres, entrenador del club, no ocultó su inconformidad y habló con total franqueza en la rueda de prensa posterior al compromiso.

El técnico, con amplia experiencia en el fútbol colombiano, dejó claro que el grupo no está alcanzando el nivel esperado, aunque destacó el esfuerzo de sus dirigidos. “Sabíamos que no era fácil, estamos trabajando, pero no nos alcanza, intentamos y no podemos, pero estamos trabajando con el poco tiempo que tenemos. Si no ganamos el hincha tiene razón en la crítica. Esto es con resultados. Yo siempre confío en el trabajo”, manifestó.

El pedido urgente de refuerzos para 2026

Durante su intervención, Torres fue aún más directo y puso sobre la mesa la necesidad de reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. “El equipo se va a reforzar para el 2026, no tengan duda. No podemos fallar en las contrataciones”, aseguró, dejando claro que el cuerpo técnico y las directivas tendrán que trabajar en una reestructuración que permita recuperar el protagonismo en los torneos locales.

Creciente tensión entre la afición y el club

La hinchada, que esperaba una clasificación frente a Envigado, no ocultó su molestia en redes sociales y en los alrededores del estadio. Los seguidores consideran que el equipo debía mostrar una mejor versión en esta llave y exigen cambios profundos para evitar que se repita un semestre sin títulos.

La tensión entre la afición y las directivas sigue en aumento, y el mensaje de Torres parece ser un llamado a que el proyecto deportivo para 2026 sea ambicioso y esté a la altura de la historia de Millonarios.