¡Junior movió los ocho! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay continúa en constante movimiento con el paso de cada jornada, reflejando la intensidad y la paridad que caracteriza al fútbol colombiano. A medida que se acerca la recta final del todos contra todos, los equipos ajustan sus objetivos y afinan detalles con la mira puesta en clasificar al grupo de los ocho, instancia definitiva en la lucha por el título del primer semestre.

En este contexto, cada punto cobra un valor determinante, y los resultados recientes han generado cambios significativos en la clasificación. Varios clubes que parecían rezagados han logrado meterse en la pelea, mientras que otros han cedido terreno en momentos clave, aumentando la presión de cara a los compromisos restantes.

RELACIONADO Teófilo Gutiérrez sorprendió al entrar en la política en apoyo a candidato presidencial

Junior se mete en la pelea y sacude la tabla

Uno de los movimientos más destacados de la última jornada fue protagonizado por Junior de Barranquilla, que consiguió una victoria clave en condición de local frente a Bucaramanga. El equipo dirigido por Alfredo Arias mostró solidez y eficacia en un compromiso de alta exigencia, sumando tres puntos que le permitieron ingresar parcialmente al grupo de los ocho mejores del campeonato.

Este resultado no solo fortalece la confianza del conjunto barranquillero, sino que también deja en una posición comprometida a Bucaramanga, que salió de la zona de clasificación y ahora deberá reaccionar rápidamente si quiere mantenerse en la disputa. La lucha por estos lugares se ha vuelto cada vez más cerrada, con varios equipos separados por pocos puntos.

Nacional y Pasto marcan el ritmo del campeonato

En la parte alta de la tabla, Atlético Nacional se mantiene como líder con 27 puntos, consolidando una campaña sólida que lo posiciona como uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, muy cerca aparece Deportivo Pasto, que alcanzó la misma cantidad de unidades tras su reciente victoria frente a Fortaleza, demostrando que está listo para competir en la parte alta hasta el final.

Completan el grupo de los ocho Once Caldas, Junior, Internacional de Bogotá, Millonarios, América y Tolima, todos con la firme intención de sostener su lugar en la clasificación. Para la mayoría de los equipos restan entre seis y siete jornadas, un margen que aún permite ajustes, pero que también exige regularidad y concentración máxima.

Con este panorama, la Liga BetPlay entra en una fase decisiva donde cada partido puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse en el camino. La expectativa crece entre los aficionados, conscientes de que el cierre del campeonato promete emociones hasta el último minuto.