David González se juega su continuidad en Millonarios este miércoles: hora y TV

David González y Millonarios se juegan gran parte de su semestre este miércoles frente a Unión Magdalena.

David González
Foto: @millosfcoficial

agosto 20 de 2025
10:54 a. m.
La presión en el banquillo de Millonarios alcanza su punto máximo. David González, director técnico del conjunto capitalino, enfrenta una auténtica final este miércoles 20 de agosto cuando reciba a Unión Magdalena en el estadio El Campín, en juego correspondiente a la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-II, que había sido aplazada semanas atrás.

El mal inicio del cuadro azul en el segundo semestre ha encendido las alarmas: apenas suma un punto de 15 posibles, lo que lo ubica en la última casilla de la tabla. De acuerdo con el periodista Guillermo Arango, la directiva del club ya estaría analizando seriamente la continuidad del entrenador antioqueño.

Un partido que podría decidir el futuro del entrenador

Para González, el choque contra el conjunto ‘bananero’ no es un partido más: es una prueba definitiva. Una nueva derrota, o incluso un empate, podría sellar su salida del equipo bogotano, que ha mostrado un rendimiento muy por debajo de las expectativas tanto en defensa como en ataque.

Millonarios, que partió como uno de los favoritos para disputar el título, no ha logrado consolidar un estilo de juego claro ni resultados que respalden el trabajo del cuerpo técnico. Por eso, la dirigencia ya empieza a barajar opciones para un posible reemplazo si el resultado de este miércoles no es positivo.

El Campín será testigo de una noche decisiva

El compromiso está programado para las 7:30 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por Win Sports+. Los hinchas esperan una reacción inmediata, no solo para sumar puntos urgentes, sino también para mantener vivo un proyecto que podría desmoronarse antes de mitad de campeonato.

La noche de este miércoles será determinante: o Millonarios cambia el rumbo y respalda a su entrenador con una victoria, o el club capitalino iniciará una nueva era sin David González al frente.

