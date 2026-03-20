¿Cómo les irá a Millonarios y Santa Fe? Pronóstico de la IA tras sorteo de Sudamericana y Libertadores

Tras el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, tanto Millonarios como Santa Fe quedaron ubicados en grupos exigentes, donde el margen de error será mínimo.

RELACIONADO Conmebol confirma aumento récord en premios de Sudamericana y Libertadores

Con base en el historial de los equipos, su presente deportivo y la dificultad de sus rivales, una proyección hecha con apoyo de inteligencia artificial anticipa un panorama retador para ambos clubes.

Millonarios clasificó a la fase de grupos de la Sudamericana tras eliminar a Atlético Nacional y ahora tendrá que medirse en el Grupo C ante Sao Paulo, O’Higgins y Boston River.

Por su parte, Santa Fe enfrentará un reto mayor en Libertadores, donde quedó en el Grupo E junto a Peñarol, Corinthians y Platense.

Millonarios: grupo parejo, pero con un favorito claro

En el caso de Millonarios, el análisis indica que Sao Paulo parte como el gran favorito del grupo, no solo por su historia internacional, sino por la jerarquía de su plantel.

RELACIONADO Así quedó el fixture de Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos

Sin embargo, el equipo embajador tendría opciones reales de pelear el segundo lugar, especialmente frente a O’Higgins y Boston River.

“El grupo es competitivo, pero no imposible”, coinciden proyecciones basadas en rendimiento reciente. La IA sugiere que Millonarios podría terminar segundo, lo que le permitiría acceder al repechaje frente a un tercero de la Libertadores. Eso sí, deberá hacerse fuerte en Bogotá y sumar puntos clave como visitante.

Santa Fe: un reto de alto nivel en Libertadores

El panorama para Santa Fe es más complejo. Compartir grupo con históricos como Peñarol y Corinthians eleva la exigencia al máximo. A esto se suma Platense, que llega en crecimiento desde el fútbol argentino.

RELACIONADO Millonarios y el complicado Grupo C en la Copa Sudamericana

Según el análisis, Santa Fe tendría una dura pelea por el tercer lugar del grupo. “El objetivo realista sería asegurar el paso a Sudamericana”, señalan las proyecciones. No obstante, el equipo cardenal podría dar la sorpresa si logra sumar puntos en casa y mantener regularidad.

Los torneos iniciarán el 8 de abril y se extenderán hasta el 26 de mayo, fechas en las que se definirá el futuro internacional de ambos clubes colombianos.