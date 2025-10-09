¡Prográmese! Estos son los horarios en los que se podrían ver los partidos del Mundial 2026 en Colombia

Las Eliminatorias Sudamericanas finalizaron el 9 de septiembre de 2025 y la Selección Colombia, que ya se encontraba clasificada al Mundial 2026 tras su victoria 3-0 vs. Bolivia, quedó en la tercera posición.

En la última fecha, la Selección Colombia fue juez de la Selección de Venezuela y la eliminó tras vencerla 3-6 en Maturín. Luis Javier Suárez hizo cuatro goles, mientras que Yerry Mina y Jhon Córdoba fueron los otros dos jugadores de la 'tricolor' que se reportaron en el marcador.

Ahora, la Selección Colombia comenzará a afrontar una serie de amistosos desde octubre del 2025 para irse preparando para el Mundial, en donde buscará tener una participación histórica.

Sus primeros rivales en esos partidos amistosos serán México, el 11 de octubre, y Canadá, el 14 del mismo mes.

Es importante tener en cuenta que el Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio y, por lo tanto, ya comenzaron a revelarse los horarios en los que se podrían ver los partidos en Colombia. ¿Cuáles son?

Estos son los horarios en los que se podrían ver los partidos del Mundial 2026 en Colombia

Este 10 de septiembre de 2025, el medio CNF Zone, que cubre detalladamente las Eliminatorias, expuso cuáles podrían ser los cuatro horarios para ver los partidos del certamen mundialista en Colombia.

De acuerdo con su información, el primer partido del día iniciaría a las 11:00 de mañana, el segundo a las 2:00 de la tarde, el tercero a las 5:00 de la tarde y el cuarto a las 8:00 de la noche.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Luego de que se terminen de confirmar todas las selecciones que estarán presentes en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025.

Este se realizará en Kennedy Center, en Washington, y comenzará a las 11:00 de la mañana de Colombia.