CANAL RCN
Deportes

¡Prográmese! Estos son los horarios en los que se podrían ver los partidos del Mundial 2026 en Colombia

La Selección Colombia se clasificó al Mundial 2026 y sueña con tener una participación histórica.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
03:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las Eliminatorias Sudamericanas finalizaron el 9 de septiembre de 2025 y la Selección Colombia, que ya se encontraba clasificada al Mundial 2026 tras su victoria 3-0 vs. Bolivia, quedó en la tercera posición.

En la última fecha, la Selección Colombia fue juez de la Selección de Venezuela y la eliminó tras vencerla 3-6 en Maturín. Luis Javier Suárez hizo cuatro goles, mientras que Yerry Mina y Jhon Córdoba fueron los otros dos jugadores de la 'tricolor' que se reportaron en el marcador.

¡Estas selecciones sudamericanas clasificaron al Mundial! Así quedó la tabla de las Eliminatorias
RELACIONADO

¡Estas selecciones sudamericanas clasificaron al Mundial! Así quedó la tabla de las Eliminatorias

Ahora, la Selección Colombia comenzará a afrontar una serie de amistosos desde octubre del 2025 para irse preparando para el Mundial, en donde buscará tener una participación histórica.

Sus primeros rivales en esos partidos amistosos serán México, el 11 de octubre, y Canadá, el 14 del mismo mes.

Es importante tener en cuenta que el Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio y, por lo tanto, ya comenzaron a revelarse los horarios en los que se podrían ver los partidos en Colombia. ¿Cuáles son?

Estos son los horarios en los que se podrían ver los partidos del Mundial 2026 en Colombia

Este 10 de septiembre de 2025, el medio CNF Zone, que cubre detalladamente las Eliminatorias, expuso cuáles podrían ser los cuatro horarios para ver los partidos del certamen mundialista en Colombia.

De acuerdo con su información, el primer partido del día iniciaría a las 11:00 de mañana, el segundo a las 2:00 de la tarde, el tercero a las 5:00 de la tarde y el cuarto a las 8:00 de la noche.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Luego de que se terminen de confirmar todas las selecciones que estarán presentes en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025.

Cambios en el ránking FIFA: así quedaría la Selección Colombia tras la goleada a Venezuela
RELACIONADO

Cambios en el ránking FIFA: así quedaría la Selección Colombia tras la goleada a Venezuela

Este se realizará en Kennedy Center, en Washington, y comenzará a las 11:00 de la mañana de Colombia.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo reveló el regaño que 'les pegó' a jugadores de Colombia en entretiempo

Selección de Bolivia

De no creer: así fueron vistos en Bolivia escondiendo los balones frente a Brasil

Selección Colombia

Cambios en el ránking FIFA: así quedaría la Selección Colombia tras la goleada a Venezuela

Otras Noticias

Estados Unidos

Revelan el video del momento exacto del brutal ataque contra Iryna Zarutska en tren de Estados Unidos

Imágenes impactantes del ataque contra la refugiada ucraniana en suelo americano.

Bogotá

Capturan a personas que atacaron a estudiantes en Bogotá después del partido de Colombia

Al parecer, lo que desembocó en la riña fue la activación de la alarma de un vehículo.

LinkedIn

Los 7 errores más comunes que llevan a que descarten su CV en LinkedIn y cómo evitarlos

Viral

Video viral: mujer celebra su divorcio con banda musical en pleno tribunal

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos