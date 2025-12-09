Selección recibiría fuerte castigo de la FIFA antes del Mundial 2026

Tras el fin de las Eliminatorias Sudamericanas y la continuación de las Eliminatorias UEFA y Concacaf, el Mundial del 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, ya se está palpitando.

En las Eliminatorias Concacaf, El Salvador, la selección dirigida por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, jugó el pasado 8 de septiembre en condición de local y sufrió una dura derrota contra Surinam con marcador de 1-2.

Pero, además, ese no fue el único traspié que sufrió ese día, sino que, debido a los comportamientos de algunos de sus hinchas, la FIFA le abrió una investigación formal.

Por lo tanto, la Selección de El Salvador podría recibir una fuerte sanción que lo perjudicaría en el camino que tiene que transitar para intentar estar en el Mundial del 2026.

La Selección de El Salvador, dirigida por 'Bolillo' Gómez, confirmó una investigación de la FIFA

A través de un comunicado, la Federación Salvadoreña de Fútbol confirmó que la FIFA fue notificada de algunos comentarios racistas en el partido entre El Salvador y Surinam.

"La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario en contra de nuestra Federación, con relación al partido disputado el pasado 8 de septiembre de 2025, en el estadio Cuscatlán, en el marco de las Eliminatorias", inició detallando El Salvador.

"La FESFUT rechaza terminantemente cualquier forma de racismo, discriminación u ofensa homofóbica dentro y fuera de los estadios. Compartimos la política de tolerancia cero de la FIFA y reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la inclusión y los valores del fair play que deben prevalecer en el fútbol", se agregó.

Además, la Federación de Fútbol de El Salvador dejó claro que le está aportando a la FIFA toda la documentación requerida para que se avance en la investigación.

Por ahora, la Selección de El Salvador ha jugado dos partidos en la ronda final de las Eliminatorias Concafaf y es segunda del grupo A con tres puntos (una victoria y una derrota).

Es así como necesita quedar de primeras para ir de manera directa al Mundial del 2026 o ser una de las mejores segundas para tener posibilidades de jugar el repechaje.

¿Cuáles son las sanciones que la FIFA podría imponerle a El Salvador?

En el caso de que la FIFA determine que los hinchas de El Salvador sí tuvieron comportamientos racistas y discriminatorias, podrían imponer alguna de estas sanciones.