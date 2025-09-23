CANAL RCN
Carlos Antonio Vélez se pronunció contra la propuesta de un Mundial con 64 equipos

La dura crítica de Carlos Antonio Vélez contra la propuesta de un Mundial con 64 equipos en 2030.

Foto: AFP-captura pantalla.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
09:50 p. m.
La reciente propuesta de la CONMEBOL para que el Mundial 2030 cuente con 64 equipos generó un intenso debate en el mundo del fútbol.

Sin embargo, en Colombia, una de las voces más contundentes en contra de esta iniciativa fue la del reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien calificó la idea como "inmoralidad" y cuestionó el verdadero propósito detrás de la expansión de cupos.

Presidente de la Conmebol pidió que aumenten los cupos al Mundial

La propuesta, impulsada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, busca que la FIFA apruebe una expansión de 64 equipos para el torneo que conmemorará los 100 años de la Copa del Mundo, una cifra aún mayor que los 48 equipos ya aprobados para la edición de 2026.

Esta idea, que también incluye a tres sedes sudamericanas para los partidos inaugurales, fue presentada como un hito para el fútbol de la región, que, según Domínguez, "está más fuerte y unido que nunca".

Carlos Antonio Vélez dio su opinión

Carlos Antonio Vélez fue crítico mencionando que esta idea convertiría las eliminatorias en una "monumento a la mediocridad".

A través de sus redes sociales, el analista expresó su rotundo rechazo a la propuesta de los 64 equipos, cuestionando el nivel competitivo de los partidos que se disputarían en un Mundial con más selecciones.

Inmoralidad!!! Si esta eliminatoria fue un monumento a la mediocridad para 48 que será de la que viene para 64?

Para el periodista, el aumento de cupos en el Mundial 2030 es una medida populista que sacrifica el nivel deportivo en pos de otros intereses.

Esta postura de Carlos Antonio Vélez resuena con la de otros expertos que señalan que una expansión de este tipo podría restar emoción a las eliminatorias, especialmente en regiones como Sudamérica, donde el número de clasificados directos ya aumentó de 4 a 6.

