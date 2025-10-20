CANAL RCN
Deportes

Argentina no soportó la derrota: así salió del camerino tras perder la final ante Marruecos

Marruecos hizo historia al vencer 2-0 a Argentina en la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Un video muestra cómo los argentinos, que antes celebraban con burlas, salieron cabizbajos.

Argentina, tras derrota ante Marruecos
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
06:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Contra todo pronóstico, Marruecos hizo historia este domingo en Santiago de Chile al vencer 2-0 a Argentina y coronarse campeón del Mundial Sub-20 de 2025.

¡Enciendan la ‘tele’! Marruecos venció a Argentina y es campeón del Mundo sub-20
RELACIONADO

¡Enciendan la ‘tele’! Marruecos venció a Argentina y es campeón del Mundo sub-20

El triunfo africano dejó imágenes emotivas dentro y fuera del campo, especialmente por la reacción del plantel argentino tras perder la final.

Resultados y hazaña histórica de Marruecos

El atacante Yassir Zabiri fue el héroe de la jornada con un doblete a los 12' y 29' minutos en el Estadio Nacional de Santiago, donde más de 43.000 personas presenciaron la coronación del primer título mundial juvenil para Marruecos.

¡Qué golazo! Marruecos pegó primero frente a Argentina con un tiro libre perfecto
RELACIONADO

¡Qué golazo! Marruecos pegó primero frente a Argentina con un tiro libre perfecto

“Hemos vencido a las mejores naciones con estilo y convicción, y hoy tenemos un equipo que estaba listo para ganar la Copa del Mundo”, expresó el técnico Mohamed Ouahbi, visiblemente emocionado.

Con esta conquista, Marruecos se convirtió en el segundo país africano en ganar un Mundial Sub-20, un logro que hasta ahora solo ostentaba Ghana desde 2009.

El delantero Othmane Maamma, figura del Watford inglés (compañero de Jhon Arias) y elegido Balón de Oro del torneo, afirmó: “Estoy muy feliz de ser campeón del mundo, esto es gracias al gran equipo que tenemos y al apoyo de todos los marroquíes”.

Así salió Argentina tras la derrota

Argentina, la selección más ganadora en la historia de la categoría con seis títulos, volvió a quedarse sin la corona que no levanta desde 2007.

Colombia venció a Francia y se consagró tercera en el Mundial Sub-20: así fue el triunfo
RELACIONADO

Colombia venció a Francia y se consagró tercera en el Mundial Sub-20: así fue el triunfo

Tras la derrota, un video se viralizó en redes sociales mostrando cómo los jugadores argentinos abandonaron el campo con rostros cabizbajos, luego de recibir la medalla de plata. Esta vez no hubo festejos, música ni euforia, pues cabe recordar que durante el torneo, el equipo de Diego Placente fue criticado por sus celebraciones.

Ante México, los jugadores pusieron canciones del Chavo del 8 en el camerino; y tras eliminar a Colombia en semifinales, festejaron con música de Rayan Castro. No obstante, en Santiago, el silencio fue total.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Brujas: hora y canal para ver a Luis Díaz en Champions League

Luis Suárez

Luis Suárez habló sobre su flojo rendimiento en el fútbol francés: autocrítica total

Sebastián Villa

Sebastián Villa fue absuelto: novedades importantes en su caso

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

IA revela quién quedaría por fuera del Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia

Cinco participantes se encuentran en riesgo de eliminación. Cada uno debe demostrar sus habilidades para cautivar a los jueces y no abandonar la competencia.

Abuso a menores

Padre y su pareja son detenidos por presunto abuso sexual contra niño de 11 años en Bogotá

El hombre capturado contaba con antecedentes judiciales por violencia familiar.

Secretaría de Hacienda

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos

Enfermedades

Las tres peores formas de morir, según análisis de forenses

Japón

¿Quién es Sanae Takaichi, la primer mujer en gobernar en Japón?