Argentina no soportó la derrota: así salió del camerino tras perder la final ante Marruecos

Contra todo pronóstico, Marruecos hizo historia este domingo en Santiago de Chile al vencer 2-0 a Argentina y coronarse campeón del Mundial Sub-20 de 2025.

El triunfo africano dejó imágenes emotivas dentro y fuera del campo, especialmente por la reacción del plantel argentino tras perder la final.

Resultados y hazaña histórica de Marruecos

El atacante Yassir Zabiri fue el héroe de la jornada con un doblete a los 12' y 29' minutos en el Estadio Nacional de Santiago, donde más de 43.000 personas presenciaron la coronación del primer título mundial juvenil para Marruecos.

“Hemos vencido a las mejores naciones con estilo y convicción, y hoy tenemos un equipo que estaba listo para ganar la Copa del Mundo”, expresó el técnico Mohamed Ouahbi, visiblemente emocionado.

Con esta conquista, Marruecos se convirtió en el segundo país africano en ganar un Mundial Sub-20, un logro que hasta ahora solo ostentaba Ghana desde 2009.

El delantero Othmane Maamma, figura del Watford inglés (compañero de Jhon Arias) y elegido Balón de Oro del torneo, afirmó: “Estoy muy feliz de ser campeón del mundo, esto es gracias al gran equipo que tenemos y al apoyo de todos los marroquíes”.

Así salió Argentina tras la derrota

Argentina, la selección más ganadora en la historia de la categoría con seis títulos, volvió a quedarse sin la corona que no levanta desde 2007.

Tras la derrota, un video se viralizó en redes sociales mostrando cómo los jugadores argentinos abandonaron el campo con rostros cabizbajos, luego de recibir la medalla de plata. Esta vez no hubo festejos, música ni euforia, pues cabe recordar que durante el torneo, el equipo de Diego Placente fue criticado por sus celebraciones.

Ante México, los jugadores pusieron canciones del Chavo del 8 en el camerino; y tras eliminar a Colombia en semifinales, festejaron con música de Rayan Castro. No obstante, en Santiago, el silencio fue total.