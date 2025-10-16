CANAL RCN
Deportes

José Néstor Pékerman no perdonó y celebró la victoria de Argentina sobre Colombia en el Mundial Sub20

El ex técnico de la tricolor no se escondió tras el triunfo de la albiceleste en esta categoría.

José Pékerman
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
12:28 p. m.
La Selección Colombia Sub 20 se despidió del sueño mundialista tras caer este miércoles con su similar de Argentina por un marcador de 1-0. El atacante Mateo Silvetti se encargó de sepultar todas las aspiraciones de la tricolor, que ahora deberá disputar el tercer lugar con Francia.

La derrota del seleccionado nacional generó todo tipo de reacciones. Hinchas, prensa y hasta referentes que incluso tuvieron paso por suelo colombiano, celebraron y opinaron del duelo disputado en Santiago de Chile.

Una de las celebraciones que generó mayor furor en redes fue la del extécnico de la tricolor, José Néstor Pekerman. El argentino celebró lo alto la desgracia de la tricolor en el certamen.

Esto dijo José Pekerman sobre la derrota de Colombia en el Mundial Sub 20

El estratega dejó ver su lado más patriota y exaltó lo hecho por los muchachos de la sub-20 argentina. “Estoy muy feliz, volvemos a una final mundial que llevábamos 18 años sin lograrla. Es muy merecido”, destacó tras haber roto la racha.

Y agregó: “Los chicos están realizando un gran trabajo y los felicito a todos, pero también a Hugo Tocalli, Pancho Ferraro, Hugo Salorio, toda la gente que recompuso el camino”.

Y cerró diciendo: “Se está logrando en todo sentido y los clubes argentinos hacen un trabajo increíble en las inferiores, construyendo predios, mejorando los campos de juego y optimizando las búsquedas de jugadores”.

¿Cuándo y dónde será la final del Mundial Sub 20?

La final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 se jugará el próximo domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago de Chile.

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub-20 de la FIFA 2025. La albiceleste viene de dejar a Colombia, mientras que los africanos a Francia.

