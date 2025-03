¿Por eso no fue convocado?: Nacional reveló lesión de una de sus figuras

El próximo miércoles 19 de marzo, Atlético Nacional recibirá a Deportes Tolima para disputar un duelo pendiente por la quinta fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I. Los comandados por Javier Gandolfi tendrán la oportunidad de hacerse con el liderato del Apertura, siempre y cuando venzan al cuadro 'pijao'. El cuadro antioqueño reveló la lesión de tres futbolistas.

Después de ganar la Liga 2024-I, Copa 2024 y Superliga 2025, Nacional tiene la mente puesta en defender el título y brillar en la Copa Libertadores. El 'rey de copas' compartirá el Grupo F con Nacional (Uruguay), Internacional (Brasil) y Bahía (Brasil). Gandolfi tendrá que saber gestionar el desgaste físico de sus futbolistas para no verse diezmado en términos de nómina.

Pues bien, el cuadro paisa reveló la lesión de Matheus Uribe. El exjugador de Porto y Club América no fue convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, a pesar de que había hecho parte de los últimos dos llamados. El volante nacido en Medellín sufrió una "lesión muscular del isquiotibial izquierdo" y su "incapacidad dependerá de los resultados de estudio".

Uribe, quien tuvo un notable paso por el 'vinotinto y oro' (64 partidos, 5.071' minutos, 13 goles y 4 asistencias), no podrá enfrentarse a su exequipo. Sebastián Guzmán y Juan Pablo Torres también presentaron molestias físicas, por lo cual no verán acción en el 'coloso de la 74'. Conozca los diagnósticos de dichos jugadores y la convocatoria vs. Tolima.

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima: convocados por Javier Gandolfi

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver

Día: miércoles 19 de marzo.

miércoles 19 de marzo. Hora: 8:30 p. m. (Colombia).

8:30 p. m. (Colombia). Estadio: Atanasio Girardot.

Atanasio Girardot. Árbitro: Diego Ruiz (Meta).

Diego Ruiz (Meta). Transmisión: Win Sports +.

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima: cuerpo arbitral

Árbitro: Diego Ruiz (Meta).

Diego Ruiz (Meta). Árbitro Asistente Nro. 1: David Fuentes (Cesar).

David Fuentes (Cesar). Árbitro Asistente Nro. 2: Daniel Alzate (Caldas).

Daniel Alzate (Caldas). Cuarto Árbitro: David Espinosa (Antioquia).

David Espinosa (Antioquia). VAR: Luis Trujillo (Valle).

Luis Trujillo (Valle). AVAR: Edilson Ariza (Santander).