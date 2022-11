Ambiente caliente: hinchas de Nacional explotan por salida de Mejía y permanencia de Duque

La eliminación en Liga BetPlay desencadenó una turbulencia total en Atlético Nacional, que se quedó por fuera de los cuadrangulares aún siendo de el campeón defensor. La inconsistencia dentro de la infraestructura deportiva del club habría sido la gran clave.

En apenas la fase del 'todos contra todos' el equipo tuvo tres entrenadores distintos. Primero Hernán Darío Herrera, luego Pedro Sarmiento y por último Paulo Autuori, que apenas pudo dirigir los dos últimos encuentros a pesar de haber sido anunciado hace casi un mes.

La pregunta que reina en estos momentos es por qué no se dejó a Sarmiento finalizar la fase regular o por qué no se buscó in DT en propiedad antes sabiendo que el 'arriero' dejó su puesto a inicios de septiembre. Todo mal.

Pero la molestia que hoy predomina dentro de la hinchada de Nacional tiene que ver con las renovaciones que se dieron y que no se dieron para el 2023. Es claro que la nómina necesitaba de un barrido por el rendimiento de algunos jugadores a lo largo del año, pero lo que no se explican es la salida de un ídolo como Alexander Mejía.

Hinchas de Nacional explotan por salida de Mejía y permanencia de Duque

El club anunció este martes la no continuidad del capitán argumentando que no entra en los planes del proyecto para el 2023 conforme a las competiciones que tendrá el equipo, en los que se tendrá la intención de impulsar "la proyección de grandes talentos que hay en nuestro fútbol formativo, acompañados con algunos refuerzos en posiciones específicas".

Si bien el semestre de Alex Mejía no fue el mejor, pues disputó 13 partidos, solo cinco de ellos como titular, también condicionado por lesiones, lo que no se puede explicar el aficionado 'verdolaga' es que mientras este ídolo sale del club, otro de también flojo nivel continúe, como Jefferson Duque.

En este caso específico, los números sí mienten para la hinchada. Duque terminó la fase del 'todos contra todos' como el máximo artillero de la liga con 11 goles, pero aún así, su rendimiento dentro de la cancha no estuvo a la altura en muchos compromisos, sobre todo en los determinantes, y por eso se cree que es necesario un nuevo aire para el jugador para no desgastar más la relación con el público.

El contrato del delantero vencía en diciembre próximo a pesar de las críticas por parte de la hinchada, fue renovado por un año más la semana pasada. Su continuidad vuelve a estar en entredicho luego de que cobrara de manera displicente el penal que le pudo dar la clasificación a Atlético Nacional en la última jugada del partido frente a Equidad en la fecha pasada.

Con el anuncio de la salida de Alexander Mejía, las críticas hacia Jefferson Duque se han vuelto de nuevo tendencia y pone en aprieto el clima y armonía en Nacional para el otro semestre. La decisión del club puede ser arriesgada, pero se aferran a las 'dianas del goleador para quedarse con la razón y silenciar opiniones contrarias.

Renovarle al Duque por encima de Alexander Mejía Sabalza , es una canallada que jamás le perdonaré a Nacional. Mejía sentía y vivía el fútbol como pocos. Era un DT más en la cancha y fuera de ella — Geo (@GOrtegaz) November 1, 2022

Un día le renuevan a Duque, a los dos días se dejan eliminar de cuadrangulares y a los dos días sacan a Alexánder Mejía de la manera más irrespetuosa posible.



Yo lo que tengo es un miedo el hijueputa de lo que nos van a hacer el jueves esta partida de miserables. — David Castañeda (@DCastaA) November 1, 2022

Sacaron a Alexander Mejía, qué tenía rol de líder y guía de varios menores y le renovaron a Jefferson Duque que no puede con las piernas y adicionalmente no es líder de nada en absoluto. Qué forma de hacer todo al contrario. Increíble que siga Duque @nacionaloficial — SoldadoStranger ➐ (@SoldadoStranger) November 1, 2022

Es imposible separar la salida de Mejía con la renovación de Duque.



¿Cuál es el criterio para definir?



Inclusive siendo más ídolo Mejía que Duque, son situaciones muy similares con un criterio muy diferente. — Sebastián Arango (@Sebasttian77) November 1, 2022

Le renovaron a Duque y se va Mejía que es el único ídolo que siente la camiseta, me duele el alma si quiere que le diga https://t.co/Q2JzfAxSuT — Siyei (@DiganmeSiyei) November 1, 2022