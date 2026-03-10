Así fue el adiós de Nairo Quintana: homenaje del pelotón, última carrera y reacción del mundo

Nairo Quintana puso punto final a una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano. Este sábado 3 de octubre de 2026, a sus 36 años, el boyacense disputó su última competencia como profesional en el Giro dell’Emilia, en Italia, escenario en el que recibió un emotivo reconocimiento antes de tomar la salida.

RELACIONADO Nairo Quintana y Egan Bernal lideran a Colombia en el Mundial de Ciclismo 2026

El corredor del Movistar Team se despidió después de una trayectoria marcada por sus triunfos en el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de sus recordadas actuaciones en el Tour de Francia.

El emotivo homenaje del pelotón a Nairo Quintana

Antes de comenzar el Giro dell’Emilia, los ciclistas sorprendieron a Quintana con un pasillo de honor. Los corredores levantaron sus bicicletas mientras el colombiano avanzaba por el centro, sonriente y agradeciendo el gesto.

Nairo también levantó la rueda delantera de su bicicleta durante el homenaje, una imagen que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados al ciclismo.

Después llegó el momento de competir. Quintana terminó en la posición 48, a 5 minutos y 31 segundos del ganador, el italiano Davide Piganzoli, quien completó la prueba en 4 horas, 33 minutos y 19 segundos.

Giro de Italia le dice adiós a Nairo Quintana

La despedida también provocó reacciones internacionales. El Giro de Italia, competencia que el colombiano conquistó en 2014, publicó un homenaje titulado “Tributo a Nairo Quintana, señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”.

La organización recordó que fue el primer latinoamericano en conquistar el Trofeo Senza Fine y destacó algunas de sus actuaciones más recordadas en territorio italiano.

“Hoy dice adiós desde la cumbre. ¡Enhorabuena por tu carrera, Nairo!”, señaló el Giro en su despedida.

Quintana cierra así una carrera en la que también conquistó la Vuelta a España 2016 y subió tres veces al podio del Tour de Francia. Su despedida en Italia cerró una etapa histórica para el ciclismo colombiano: la del hombre que durante años peleó frente a frente con los mejores del mundo.