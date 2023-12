Nairo Quintana recibe fulminante ataque por su caso de tramadol en el pasado

Nairo Quintana se alista para una nueva temporada 2024 de la mano del Movistar Team, equipo que le dio una nueva oportunidad después de estar alejado de competencia por su polémico caso de tramadol en el Tour de Francia 2022.

Vale recordar que el boyacense fue sancionado por la UCI al consumir este medicamento que esta prohibido en el reglamento del deporte del caballito de acero. Al conocerse su caso, Nairo recibió un sinnúmero de críticas por parte de competidores en el circuito y exciclistas.

Nairo criticado fuertemente

Ahora, cuando todo parecía calmarse un poco con su llegada al Movistar, algunos detractores parecen no olvidar este controversial momento de su carrera. La sombra de aquel resultado adverso por tramadol lo sigue persiguiendo y desde ciertos sectores del ciclismo internacional lo siguen atacando sin compasión.

En esta oportunidad, el 'Cóndor' fue atacado por el francés Antoine Vayer, exdirector deportivo del equipo Festina. El dirigente lanzó un lapidario mensaje en redes sociales contra el colombiano por su nueva marca de café.

"El impulso doble efecto de Quintana antes de tus primeras salidas invernales. (No se recomiendan más de dos tazas)", fueron las palabras del exdirector.

Otros dardos contra Nairo

Este no es el primer ataque que recibe Nairo por parte de referentes en el deporte pedal. En el pasado, Nairo fue señalado por colegas como David Gaudu, corredor del Groupama FDJ.

El francés en su momento aseguró: “Ni siquiera presté atención al hecho de que Nairo fue degradado. En cualquier caso, sabemos que no todo el mundo respeta las normas”. Y agregó: “Aunque hubo pequeños resentimientos contra Nairo durante el Tour, no me molesta porque no estoy montando la bicicleta para Quintana sino para mí. Así que mejor déjalo ir, voy a practicar para intentar vencerlo”.

Tiempo más adelante, Nairo fue señalado por Thomas Dekker, excliclista neerlandés que tuvo problemas con el dopaje, salió a criticar con vehemencia.

“¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral (...) Me molesta un poco, porque hay proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso, ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?”, dijo.

Por lo pronto, Nairo se prepara físicamente con el Movistar para afrontar la temporada 2024 donde aspira volver a competir con los grandes de la élite.