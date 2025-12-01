Selección Colombia sufrió dura baja para el duelo de semifinales con Argentina por el Mundial Sub 20

La Selección Colombia logró una histórica clasificación este sábado 11 de octubre tras vencer por 3-2 a su similar de España, uno de los equipos que estaba llamado a conseguir el campeonato.

La tricolor logró el tiquete de semifinales gracias a la brillante actuación de su delantero Neiser Villarreal, quien acumula cinco goles en los últimos dos partidos de la tricolor en este certamen.

Tras la clasificación, Colombia ahora busca el paso a la gran final ante Argentina, rival que viene de dejar en el camino a México por 2-0.

Colombia tendrá dura baja en la semifinal con Argentina

Pensando en el duelo que se llevará a cabo el miércoles en horas de la tarde-noche, Colombia deberá afrontarlo sin varias de sus figuras debido a una sanción.

El primer futbolista que recibió la amonestación y se perderá el partido de las semifinales es el lateral derecho Carlos Sarabia.

Además de este defensor, la baja más sensible que tendrá la tricolor es la de Neiser Villarreal, figura que también fue sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

“Ahora contento, toca descansar y pensar en el próximo partido, pero ahí tenemos jugadores que lo pueden hacer igual o mejor que yo”, dijo el delantero sobre su sanción.