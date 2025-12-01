CANAL RCN
Deportes

Selección Colombia sufrió dura baja para el duelo de semifinales con Argentina por el Mundial Sub 20

La tricolor no podrá contar con su goleador debido a una sanción.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
05:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia logró una histórica clasificación este sábado 11 de octubre tras vencer por 3-2 a su similar de España, uno de los equipos que estaba llamado a conseguir el campeonato.

La tricolor logró el tiquete de semifinales gracias a la brillante actuación de su delantero Neiser Villarreal, quien acumula cinco goles en los últimos dos partidos de la tricolor en este certamen.

Monumental goleada de Colombia: victoria 4 a 0 contra México en partido amistoso
RELACIONADO

Monumental goleada de Colombia: victoria 4 a 0 contra México en partido amistoso

 

Tras la clasificación, Colombia ahora busca el paso a la gran final ante Argentina, rival que viene de dejar en el camino a México por 2-0.

Colombia tendrá dura baja en la semifinal con Argentina

Pensando en el duelo que se llevará a cabo el miércoles en horas de la tarde-noche, Colombia deberá afrontarlo sin varias de sus figuras debido a una sanción.

El primer futbolista que recibió la amonestación y se perderá el partido de las semifinales es el lateral derecho Carlos Sarabia.

Además de este defensor, la baja más sensible que tendrá la tricolor es la de Neiser Villarreal, figura que también fue sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Brutal pelea entre hinchas colombianos y mexicanos finalizado el partido amistoso en Texas: video
RELACIONADO

Brutal pelea entre hinchas colombianos y mexicanos finalizado el partido amistoso en Texas: video

“Ahora contento, toca descansar y pensar en el próximo partido, pero ahí tenemos jugadores que lo pueden hacer igual o mejor que yo”, dijo el delantero sobre su sanción.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Santa Fe pasó penas en El Campín y sufrió dura derrota ante Llaneros: vea los goles del 1-3

Mundial Sub 20

🔴 EN VIVO 🔴 Estados Unidos vs. Marruecos por un cupo a la semifinal del Mundial Sub-20: véalo en directo

Selección de México

TikToker y periodistas mexicanos se burlaron de Colombia y del nivel de la Conmebol: fueron goleados

Otras Noticias

Enfermedades

Innovación en tratamientos de cáncer: las apuestas que hacen los expertos de cara al futuro

La búsqueda de métodos innovadores responde al panorama para los próximos años con el posible aumento de casos.

Medio oriente

Trump afirma que “la guerra terminó” en Gaza

En sus declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense se refirió a los rehenes detenidos.

Antioquia

Mexicanos contactaron a mujeres por servicios sexuales y terminaron robados en Antioquia: uno murió

Astrología

¿Profecía cósmica? Mhoni Vidente lanzó predicción alarmante sobre un fenómeno astronómico

Comercio

Hot Sale Colombia 2025: descuentos de hasta el 80% en millones de productos: fechas