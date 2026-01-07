Néstor Lorenzo fue elegido como uno de los mejores técnicos del mundo: vea el top 10 de IFFHS

El fútbol colombiano sigue dando de qué hablar en el escenario internacional. Esta vez, el reconocimiento llegó desde la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Esta organización incluyó a Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, entre los mejores entrenadores del mundo en 2025, un logro que ratifica el buen momento del combinado nacional.

El balance deportivo del estratega argentino ha sido clave para este reconocimiento, especialmente tras conseguir la clasificación de Colombia al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, objetivo que devolvió la ilusión a la afición.

Néstor Lorenzo, en el top 10 de los mejores técnicos del mundo

De acuerdo con el ranking de la IFFHS, Néstor Lorenzo cerró el 2025 ubicado en la octava posición del escalafón mundial de entrenadores, compartiendo lugar con técnicos de amplio recorrido y prestigio internacional.

Bajo su dirección, la Selección Colombia logró 28 de 54 puntos posibles, con un balance de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. El equipo marcó 28 goles y recibió 18, siendo el segundo más goleador del proceso, solo superado por Argentina.

Además, en partidos amistosos, la ‘Tricolor’ mantuvo un invicto de 18 juegos, con 14 triunfos, cuatro empates, 40 goles a favor y solo 12 en contra.

Tras conocerse la distinción, el entrenador expresó: “Hago extensivo este reconocimiento a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el staff de la Selección Colombia”.

El top 10 de entrenadores del mundo según la IFFHS

Este es el listado completo de los mejores técnicos del mundo en 2025, según la IFFHS:

Luis de la Fuente (España) – Selección de España – 136 puntos Roberto Martínez (España) – Selección de Portugal – 83 Lionel Scaloni (Argentina) – Selección de Argentina – 59 Ståle Solbakken (Noruega) – Selección de Noruega – 48 Thomas Tuchel (Alemania) – Selección de Inglaterra – 41 Didier Deschamps (Francia) – Selección de Francia – 30 Walid Regragui (Marruecos) – Selección de Marruecos – 25 Néstor Lorenzo (Argentina) – Selección Colombia – 10 Timur Kapadze (Uzbekistán) – Selección de Uzbekistán – 10 Javier Aguirre (México) – Selección de México – 8.

Este reconocimiento no solo resalta el trabajo de Lorenzo, sino que confirma que Colombia vuelve a ser protagonista en la élite del fútbol mundial.

Además de Lorenzo, la portera de la Selección Colombia Femenina, Katherine Tapia, también recibió reconocimiento al ser elegida como la sexta mejor arquera del mundo por el mismo ranking.