"Nada devuelve los años robados": el crudo mensaje de María Corina tras la liberación de presos políticos

Venezuela comenzó este jueves la liberación de un número “importante” de personas detenidas por razones políticas, en una medida confirmada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El anuncio se dio tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de los bombardeos de Estados Unidos que derivaron en su detención.

RELACIONADO Salió a la luz una nueva foto de Nicolás Maduro detenido bajo custodia de Estados Unidos

Se trata de las primeras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones tras estos hechos.

Aunque las autoridades no precisaron el número total de personas que quedaron en libertad, se confirmó que entre los liberados hay ciudadanos extranjeros, incluidos cinco españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, quien posee doble nacionalidad.

¿Qué dijo María Corina sobre la liberación de presos políticos en Venezuela?

En su mensaje, María Corina Machado se dirigió directamente a los familiares de los presos liberados, señalando que la jornada representa un momento en el que la verdad, perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso pese a la arbitrariedad, la crueldad y el miedo.

La dirigente destacó que durante meses, años e incluso décadas, las familias sostuvieron una condena que no figuraba en ningún expediente judicial: la espera, el silencio y la resistencia cotidiana mientras el país parecía derrumbarse.

Machado resaltó que los familiares fueron fortaleza cuando faltó la libertad, dignidad cuando abundó la injusticia y esperanza cuando el tiempo se convirtió en castigo.

Reconoció que nada devuelve los años robados ni borra las noches largas ni las ausencias irreparables, pero afirmó que este día cobra relevancia porque confirma que la injusticia no es eterna y que la verdad, aun herida, termina por abrirse paso.

¿Qué más se sabe sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela?

El proceso de excarcelaciones fue anunciado por Jorge Rodríguez, quien aseguró que la decisión fue tomada por el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado “para la convivencia pacífica”.

Aunque no se detalló cuántas personas serán liberadas ni quiénes específicamente, el funcionario agradeció las gestiones de los gobiernos de España, Brasil y Catar.

Desde el ámbito internacional, la Casa Blanca aseguró que estas liberaciones reflejan la influencia del expresidente estadounidense Donald Trump, mientras que mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro saludaron el anuncio, al igual que el secretario general de la OEA.

En paralelo, la organización Foro Penal mantiene su conteo de presos por razones políticas en Venezuela, que asciende a 806 personas, de las cuales 175 son militares.