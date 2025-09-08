Nike Ecoleague, torneo que busca fortalecer el fútbol en Colombia, cerró su edición 2025

El pasado domingo 27 de julio, la Nike Ecoleague Colombia llegó en su final en su versión 2025. En este reconocido torneo en el país, participaron 24 equipos de Medellín y Bogotá, y más de 1.300 futbolistas juveniles hicieron parte del campeonato.

La gran final del torneo fue disputada por los equipos de Girardota Femenino y Acuariun Caribbeam, dejando como ganador al primero en mención por la mínima diferencia.

En su edición 2025, Nike Ecoleague reafirmó sus propósitos: fomentar valores como liderazgo, inclusión, disciplina, juego limpio y conciencia por el medio ambiente.

Para participar, cada equipo debía recolectar 5 kg de PET y los clubes sobrepasaron la meta recolectando un total de 177 kg de PET, lo que equivale a 7.000 botellas recuperadas.

“Nike Ecoleague es el único torneo deportivo infantil para escuelas públicas que busca incentivar a niños y niñas en el deporte, al mismo tiempo que fomenta una mayor conciencia ambiental y promueve la actividad física. Desde el 2015, este proyecto ha convocado a más de 100 escuelas públicas. Su objetivo es que los participantes adopten buenos hábitos, tanto en el deporte como en el reciclaje, creando una generación más saludable y consciente del medio ambiente”, informó Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia.

Lo que se vivió en este torneo en Colombia

Durante la Nike EcoLeague, cada participante vivió una experiencia formativa que integró la sostenibilidad con el desarrollo de su proyecto de vida. Más allá del componente deportivo, las jugadoras participaron en espacios de reflexión personal y aprendizaje colectivo donde exploraron temas como el liderazgo consciente, la economía circular, el consumo responsable y la acción climática.

El torneo promovió el reconocimiento del rol que cada una puede ejercer como agente de cambio desde su vida cotidiana, su comunidad y su práctica deportiva.

A través de actividades lúdicas, talleres breves, retos ambientales y acciones prácticas como la separación de residuos o el uso de botellas reutilizables, se fortalecieron competencias ambientales y valores de corresponsabilidad, autocuidado y cuidado del entorno.