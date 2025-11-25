Dayro Moreno, elegido en el once ideal de la Sudamericana: el goleador sigue vigente a sus 40 años

El cierre de la Copa Sudamericana dejó al goleador colombiano Dayro Moreno en el once ideal del torneo, un reconocimiento que destaca la vigencia y el peso competitivo del máximo artillero histórico del fútbol colombiano.

Su aparición entre los mejores se produjo tras un análisis detallado del rendimiento individual en cada fase, en el que el delantero del Once Caldas terminó siendo una de las figuras más determinantes de la competencia.

Dayro Moreno en lo más alto de la Copa Sudamericana

La temporada 2025 de la Sudamericana estuvo marcada por la final de Lanús y Atlético Mineiro, clubes que disputaron el último juego decisivo en un duelo que terminó resolviéndose desde el punto penal con título para los argentinos.

Sin embargo, entre tantos nombres de equipos protagonistas, la actuación del atacante manizaleño logró abrirse paso.

Moreno cerró su participación con 10 goles en 13 partidos, una cifra que lo convirtió en el máximo artillero del campeonato. Su presencia fue clave para que el Once Caldas alcanzara los cuartos de final, una instancia que el club no conseguía desde hacía varios años.

A pesar de la eliminación, el delantero mantuvo una regularidad que terminó por ubicarlo entre los tres mejores delanteros del certamen, compartiendo la línea ofensiva con Salvio y Castillo.

Dayro Moreno sigue vigente a los 40 años

Más allá de sus números, el hecho de ver a Dayro Moreno en el once ideal también tiene un valor simbólico: con 40 años, el atacante continúa compitiendo al más alto nivel y demostrando que su influencia sigue siendo decisiva.

Llama la atención que él fue el único futbolista elegido que no pertenece a Lanús o Atlético Mineiro, lo que eleva aún más la importancia de su selección.

Con este nuevo logro, la carrera del delantero suma otro capítulo destacado y lo consolida como una de las figuras más influyentes del fútbol colombiano en la última década.

La presencia de Dayro Moreno en el once ideal no solo resalta su temporada, sino que reitera que su talento sigue vigente en los escenarios más exigentes del continente.