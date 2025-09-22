Oficial: los convocados de la Selección Colombia sub-20 para el Mundial de Chile

A partir de este 27 de septiembre y hasta el próximo 19 de octubre se estará disputando el Mundial sub-20 de la FIFA. La Selección Colombia está clasificada y enfrentará en la fase de grupos a los equipos de Nigeria, Noruega y Arabia Saudita.

Este 22 de septiembre, el técnico César Torres hizo oficial el listado de jugadores convocados para esta competencia, nutriéndose de varios jugadores del fútbol profesional colombiano, pero también de talentos juveniles que se encuentran representando al país a nivel internacional.

Los 21 jugadores convocados por César Torres

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING) Luis Mena Padilla – Atlético Huila Simón García Valero – Atlético Nacional Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING) Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA) Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional Kener González Mosquera – América de Cali Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas José Cavadía Pedraza – América de Cali Joel Romero – América de Cali Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA) Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG) Joel Canchimbo Morales – Junior FC Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR) Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

Ausencias notables en la convocatoria de la Selección Colombia

En el listado final del técnico César Torres, se presentaron ausencias notables entre los convocados, comenzando por los jugadores Keimer Sandoval Rodríguez y John Edwin Montaño Preciado, quienes fueron apartados de la concentración por indisciplina.

Además, se barajan varios nombres de delanteros en lugar de Néiser Villarreal, quien viene de varios meses sin actividad en Millonarios y estaría regresando de una lesión. A pesar de todo, recibió la confianza del DT.