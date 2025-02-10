CANAL RCN
Nueva edición de las olimpiadas para personas con discapacidad en Bogotá

En Compensar de la 68 se desarrolló con la presencia de más de mil participantes.

olimpiadas-manuela-beltran
Foto: Cortesía

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
07:10 a. m.
Más de mil deportistas con discapacidad se dieron cita en Bogotá para participar en 10 disciplinas deportivas durante las Olimpiadas de la Universidad Manuela Beltrán. El certamen promueve integración y desarrollo social.

La Universidad Manuela Beltrán le dio vida a la edición número 41 de las Olimpiadas para Personas con Discapacidad, el evento de proyección social más grande de la institución. La cita se desarrolló en la sede Compensar de la Avenida 68, del 30 de septiembre al 3 de octubre, con una variada agenda deportiva y cultural.

La jornada reunió a 1.125 participantes entre deportistas, cuidadores y representantes de fundaciones, quienes compartieron en un espacio de inclusión, integración y sano esparcimiento.

“Este año la Universidad Manuela Beltrán tuvo la edición 41 de las Olimpiadas para Personas con Discapacidad, el evento más grande de proyección social de la universidad”, afirmó Laura Garavito, vicerrectora de calidad de la UMB.

Además de Bogotá, participaron delegaciones de varios municipios de Cundinamarca como Funza, Facatativá, Mosquera, Sopó y Ubaté, que se sumaron al evento para competir en disciplinas como atletismo, baloncesto, boccia, ajedrez, danzas, festival de habilidades, fútbol, natación, música, ciclismo y patinaje.

Diez deportes para la integración social del departamento

“Con estas olimpiadas no solo creamos un ambiente de interacción deportiva, sino también un espacio de socialización a través del festival de habilidades y danzas”, agregó Garavito.

Las Olimpiadas incluyeron 10 actividades deportivas, entre ellas: atletismo, baloncesto, boccia, ajedrez, danzas, festival de habilidades, fútbol, natación, música, ciclismo y patinaje.

Las Olimpiadas para Personas con Discapacidad de la UMB han atendido, a lo largo de sus 40 ediciones, a más de 57.000 participantes provenientes de distintas regiones del país. Actualmente, incluyen 10 disciplinas deportivas adaptadas a las capacidades de los deportistas, lo que convierte al certamen en un referente nacional de inclusión, integración y deporte adaptado.

