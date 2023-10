Once Caldas ahondó su crisis y quedó eliminado de la Liga 2023-II: 0-0 con Jaguares, en Palogrande

Este viernes 13 de octubre, Once Caldas recibió a Jaguares para disputar un partido válido por la fecha 17 de la Liga Colombiana 2023-II. Los dirigidos por Pedro Sarmiento no pudieron cortar la 'sequía' de triunfos (acumulan siete jornadas sin victorias), empataron 0-0 en el Palogrande y quedaron eliminados, por novena edición, consecutiva de los cuadrangulares semifinales.

El 'blanco blanco' sufrió un plantón por parte de su hinchada, antes del compromiso contra el cuadro 'felino'. "Invitamos a toda la afición para que nos acompañe como una sola hinchada y hagamos sentir nuestra voz de protestar", publicó la barra Holocausto Norte. Todos Somos Once, otro grupo de seguidores del campeón de la Copa Libertadores 2004, también protestó por el preocupante momento deportivo que atraviesa el conjunto manizaleño.

Dayro Moreno, quien está acechando el récord de Sergio Galván Rey (está a ocho goles de igualar los 224 festejos que logró el recordado delantero argentino), intentó vulnerar el arco custodiado por Geovanni Banguera; sin embargo, sus esfuerzos fueron insuficientes. Luis Fernando Miranda, extremo con pasado en Deportes Tolima, también generó opciones de peligro, pero le faltó precisión en el remate final.

En los minutos finales, los locales estrellaron el balón contra el palo y un defensor de Jaguares evitó un gol en la línea para el lamento de Sarmiento.

Once Caldas y una terrible seguidilla de resultados

Recordemos que Once Caldas no gana desde el pasado 10 de septiembre, cuando derrotó 1-2 a Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas, con un doblete del delantero de El Espinal. Jaguares, un rival directo de los 'albos' en la lucha por no descender, sumó un punto valioso.

¿Cuándo fue la última vez que Once Caldas clasificó a la siguiente instancia?

Para encontrar la última clasificación del 'equipo del alma' en el certamen liguero, toca remontarse a la Liga Colombiana 2018-II. En esa edición, el Once Caldas terminó en el segundo puesto del 'todos contra todos', con 36 puntos; tres menos que el Tolima. En los cuartos de final, fue eliminado por Rionegro Águilas (2-1 en el marcador global).