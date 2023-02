La famosa ley del ex: Dayro Moreno le anotó a Millonarios

El Once Caldas derrotó 1-0 a Millonarios en el estadio Palogrande de Manizales por la fecha 6 de la Liga BetPlay. El cuadro dirigido por Alberto Gamero jugó con el equipo suplente, ya que el pasado jueves 23 de febrero debutó por Copa Libertadores en Ecuador, en donde empató 0-0 ante Universidad Católica de Quito.

El marcador se abrió a favor del Once Caldas al minuto 11 de la primera parte, con una jugada colectiva por la banda derecha con Marlon Piedrahita, quien le puso un pase asertivo a Dayro Moreno.

El ex Millonarios le marcó en el inicio del partido y celebró con su particular baile en el arco de Montero. Con esta anotación, Dayro Moreno llegó a su gol 200 en el torneo colombiano.

El goleador por poco también marca el 201, pero por fuera de juego el árbitro del encuentro le invalidó la jugada. Por otro lado, Millos con pocas opciones de gol y con un arquero seguro como Eder Chaux, quien le atajó un remate a Edgar Guerra y a Larry Vásquez.

Con esta victoria pudo respirar el cuadro de Manizales, ya que venía en una racha de ocho partidos sin conocer la victoria.

Con buena participación de público en el estadio Palogrande, el partido tuvo pocas aproximaciones de gol por parte de ambos clubes. El equipo de Gamero por más que lo intentó no fue peligroso en el ataque.

El cuadro albiazul tuvo varias novedades en su nómina y de los jugadores habituales solamente jugaron Larry Vásquez y el guardameta Álvaro Montero. Los demás son jóvenes que empiezan a sumar minutos en el fútbol profesional colombiano.

Con este resultado, el Once Caldas se ubica en la posición 16 con cinco puntos, mientras que Millonarios con solo tres partidos jugados se encuentra séptimo con seis unidades.