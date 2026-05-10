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Once Caldas recibe a Junior de Barranquilla en partido de ida en cuartos de final

El encuentro se disputará en el estadio Palogrande de Manizales, con los locales buscando ventaja tras vencer al Atlético Nacional recientemente.

Once Caldas recibe a Junior de Barranquilla en partido de ida de cuartos de final
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
03:16 p. m.
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Once Caldas y Junior de Barranquilla se enfrentan esta tarde en el estadio Palogrande de Manizales en el partido de ida de los cuartos de final, cerrando así la jornada de esta fase del torneo.

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El equipo manizaleño buscará aprovechar su condición de local para obtener una ventaja importante antes del partido de vuelta en la capital del Atlántico.

El estadio Palogrande será el escenario donde ambos equipos buscarán dar el primer paso hacia las semifinales del torneo.

La importancia del resultado de ida es crucial, ya que una ventaja significativa en Manizales podría facilitar la clasificación en el partido de vuelta que se disputará en el Metropolitano de Barranquilla.

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Once Caldas busca a toda costa ganar el partido

Los dirigidos por Once Caldas llegan al compromiso con un buen momento futbolístico como locales, tras haber cerrado la fase de todos contra todos con una victoria ante Atlético Nacional.

Este resultado les ha dado confianza y motivación para afrontar este crucial encuentro eliminatorio.

Esperamos hacer un buen partido y tirar a ganar porque necesitamos ganar acá en casa para después ir a pelear allá a Barranquilla.

Once Caldas confía en su desempeño reciente en casa para inclinar la balanza a su favor, mientras que Junior deberá recuperarse del tropiezo internacional y demostrar su capacidad de competir en condiciones adversas.

El enfrentamiento promete ser intenso, con dos equipos que buscan avanzar en una competición que representa uno de los objetivos principales de la temporada.

La estrategia de los locales será conseguir la victoria en casa para luego defender el resultado en territorio costeño, mientras que los visitantes intentarán minimizar daños y mantener vivas sus opciones para la vuelta en su estadio.

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Junior de Barranquilla, conocido como El Tiburón, llega a este compromiso con sensaciones diferentes.

El equipo barranquillero viene de caer derrotado ante Cerro Porteño en el marco de la Copa Libertadores, lo que representa un contraste en el estado anímico de ambos conjuntos de cara a este enfrentamiento.

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