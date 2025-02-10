CANAL RCN
Deportes Video

Colombia casi lo gana en el final: Óscar Perea exigió al arquero de Noruega

¡De infarto en el Mundial Sub-20! Óscar Perea casi marca el gol de Colombia al minuto 88 con un disparo que exigió al arquero de Noruega tras un remate previo al palo.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
04:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Sub-20 vivió un cierre de partido lleno de emociones en su compromiso frente a Noruega por la fase de grupos del Mundial Sub-20.

¡Cabezazo de la Selección Colombia rozó el gol! Noruega se salvó nuevamente
RELACIONADO

¡Cabezazo de la Selección Colombia rozó el gol! Noruega se salvó nuevamente

Aunque el encuentro terminó 0-0, los dirigidos por César Torres tuvieron opciones claras en los últimos minutos que pudieron cambiar la historia del marcador.

Al minuto 88', la tricolor generó dos jugadas de peligro casi consecutivas. Primero fue Samir Marmolejo quien levantó a los hinchas de sus asientos con un potente remate que se estrelló contra el palo, dejando al arquero sin reacción. Pero la emoción no terminó ahí.

Perea probó suerte en el cierre del partido

Tan solo 22 segundos después de la acción de Marmolejo, apareció Óscar Perea por la banda izquierda.

¡El palo le negó el gol a Colombia! Colombia acaricia la victoria ante Noruega
RELACIONADO

¡El palo le negó el gol a Colombia! Colombia acaricia la victoria ante Noruega

El jugador colombiano ganó el balón con velocidad y encaró hacia el área rival. Con determinación, sacó un disparo raso que obligó al arquero noruego a lanzarse al piso para evitar el gol.

La acción demostró la insistencia de la Selección en los minutos finales, con un Perea que no se conformó con el empate y buscó hasta el último instante abrir el marcador.

Colombia, con buenas sensaciones pese al empate

Aunque el gol nunca llegó, la Selección Colombia dejó una buena impresión en el cierre del partido, generando peligro y demostrando variantes ofensivas. Los hinchas valoraron la entrega del equipo y el carácter para buscar el triunfo hasta el pitazo final.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡El palo le negó el gol a Colombia! La 'tricolor' acarició la victoria ante Noruega

Selección Colombia

Neyser Villarreal casi hace el golazo del Mundial Sub-20: así estrelló el balón en el palo

Selección Colombia

¡Cabezazo de la Selección Colombia rozó el gol! Noruega se salvó nuevamente

Otras Noticias

Estados Unidos

Inmigración de Estados Unidos confirma su presencia en el Super Bowl 2026 tras la participación de Bad Bunny

La presentación del puertorriqueño en el importante escenario ha abierto un sin fin de debates entre los estadounidenses.

Bogotá

Autoridades sellan bares en Usaquén por vender cerveza vencida

La irregularidad fue detectada durante una acción conjunta en la que participaron más de 50 uniformados de la Policía de Bogotá.

Redes sociales

Kimberly Reyes confesó que enfrenta una condición médica, ¿de qué se trata?

Cuidado personal

Estas son las posturas menos recomendadas para dormir, según quiropráctico

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025