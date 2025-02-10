Colombia casi lo gana en el final: Óscar Perea exigió al arquero de Noruega

La Selección Colombia Sub-20 vivió un cierre de partido lleno de emociones en su compromiso frente a Noruega por la fase de grupos del Mundial Sub-20.

Aunque el encuentro terminó 0-0, los dirigidos por César Torres tuvieron opciones claras en los últimos minutos que pudieron cambiar la historia del marcador.

Al minuto 88', la tricolor generó dos jugadas de peligro casi consecutivas. Primero fue Samir Marmolejo quien levantó a los hinchas de sus asientos con un potente remate que se estrelló contra el palo, dejando al arquero sin reacción. Pero la emoción no terminó ahí.

Perea probó suerte en el cierre del partido

Tan solo 22 segundos después de la acción de Marmolejo, apareció Óscar Perea por la banda izquierda.

El jugador colombiano ganó el balón con velocidad y encaró hacia el área rival. Con determinación, sacó un disparo raso que obligó al arquero noruego a lanzarse al piso para evitar el gol.

La acción demostró la insistencia de la Selección en los minutos finales, con un Perea que no se conformó con el empate y buscó hasta el último instante abrir el marcador.

Colombia, con buenas sensaciones pese al empate

Aunque el gol nunca llegó, la Selección Colombia dejó una buena impresión en el cierre del partido, generando peligro y demostrando variantes ofensivas. Los hinchas valoraron la entrega del equipo y el carácter para buscar el triunfo hasta el pitazo final.