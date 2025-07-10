CANAL RCN
Deportes

Otro dirigente del FPC hace denuncias sobre presuntos amaños de partidos en la Liga BetPlay

Luis Valero, máximo accionista del Envigado FC, afirmó que cinco jugadores vendieron partidos de la Liga BetPlay 2024. Ya interpuso denuncia ante la Fiscalía.

Envigado Atlético Nacional
FOTO: Envigado FC

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
06:35 p. m.
El fútbol colombiano vuelve a verse manchado por un escándalo de apuestas. Esta vez, el protagonista es el Envigado Fútbol Club, recién descendido a la Primera B para 2026, tras la denuncia pública de su máximo accionista, Luis Valero.

En diálogo con el programa 'Zona Libre de Humo', Valero aseguró que cinco jugadores del plantel habrían participado en el arreglo de partidos durante la temporada 2024, lo que —según él— influyó directamente en la pérdida de categoría del club. “Envigado se va a la B porque jugadores vendieron cinco partidos”, afirmó el dirigente.

“Pagaban por penaltis y resultados”: denuncia ante la Fiscalía

El directivo explicó que la situación fue tan grave que decidió llevarla ante la Fiscalía General de la Nación, donde ya existe una denuncia formal. “Con este tema de las apuestas daban plata por un penalti, por el resultado. Lo digo claramente porque tengo una denuncia en la Fiscalía”, declaró Valero.

Según el dirigente, las irregularidades ocurrieron cuando el club se apartó de su filosofía de promover jóvenes talentos. “Nos equivocamos al contratar jugadores experimentados pensando que nos iban a sacar del riesgo del promedio, pero eso nos costó la categoría”, añadió.

Valero también señaló que, tras descubrir los hechos, el equipo emprendió una limpieza interna, nombrando a un técnico formado en la casa y apostando por recuperar la identidad del club: “Tenemos un técnico que le duele el equipo, campeón con la sub-20, y decidimos volver a nuestra base”, puntualizó.

Contexto: otro caso sacude al fútbol colombiano

El escándalo de Envigado surge pocos días después de que Óscar Casabón, presidente del Deportivo Pasto, denunciara un posible arreglo de partidos en su club por apuestas deportivas. Casabón reveló que entregó las pruebas a la Dimayor y a la Fiscalía, en un caso que también involucra a jugadores de la Liga BetPlay 2025.

Ambos episodios —Envigado y Pasto— reavivan la preocupación por la creciente influencia de las apuestas ilegales en el fútbol profesional colombiano y la falta de controles eficaces dentro de los equipos.

