Fuerte denuncia contra Paulo Autuori por agresión a un menor de edad

Atlético Nacional se metió en la pelea por un cupo en la final de la liga BetPlay y este lunes tendrá una 'final' adelantada contra Alianza Petrolera para ir perfilando al ganador del grupo A de los cuadrangulares.

Para seguir firme en la disputa por ese cupo fue vital el ajustado triunfo 0-1 del último fin de semana contra Águilas Doradas. Un solitario gol de penal de Dorlan Pabón, puso al 'verdolaga' en la primera posición junto al cuadro 'petrolero'.

A pesar de estar cerca de clasificar a una nueva final, las críticas no paran hacia Paulo Autuori. Aunque el equipo es efectivo en resultados, todavía sigue debiendo en el juego desde lo vistoso aún con la abundante calidad individual que tiene dentro del plantel.

Autuori agredió a recogepelotas

Más allá de lo deportivo, un nuevo señalamiento salpica al técnico brasileño y a Nacional en general. En el último partido, el 'verdolaga' se dedicó a defender su ventaja en los minutos finales por la intensidad en ataque de Águilas. Al minuto 90, el cuadro de Rionegro fue a ejecutar un saque de banda rápido gracias a una reacción inmediata del recogepelotas apenas salió el balón en la raya lateral, sin embargo, eso no le gustó nada a Autuori.

El entrenador, tratando de cortar el juego, fue a reprocharle al recogepelotas su reaccionar y lo encaró, según lo que se alcanzó a ver en la transmisión oficial del partido. No obstante, el afectado reveló después que el brasileño lo agredió físicamente.

"Me aruñó"

En diálogo con la revista Semana, el joven menor de edad aseguró que "no reacciono, soy respetuoso porque es un mayor de edad. Mi intención, repito, era agilizar el juego… Soy un simple recogebolas, él es un DT profesional… me aruñó y me halo la camisa".

Ni Paulo Autuori, ni Atlético Nacional se han pronunciado al respecto. Luego de finalizar el partido, el entrenador arremetió contra el arbitraje.