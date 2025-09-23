CANAL RCN
Padre de Lamine Yamal estalla tras el Balón de Oro: “Aquí ha pasado algo raro”

El padre de Lamine Yamal explotó tras el Balón de Oro ganado por Ousmane Dembélé, el pasado 22 de septiembre.

Lamine Yamal y su padre
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
06:50 a. m.
El fútbol mundial vivió una noche histórica en París con la entrega del Balón de Oro 2025, donde Ousmane Dembélé fue reconocido como el mejor jugador del planeta tras una temporada brillante con el PSG.

Sin embargo, no todos quedaron conformes con la decisión. Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, manifestó públicamente su inconformidad con el segundo lugar obtenido por su hijo, dejando frases que han encendido el debate en el mundo del deporte.

El Balón de Oro para Dembélé y la reacción del padre de Yamal

Dembélé, con 35 goles y 16 asistencias, fue clave para que el PSG levantara la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia. Estos números convencieron a los votantes y lo llevaron a ser el sexto francés en conquistar el Balón de Oro.

No obstante, para Mounir Nasraoui, el desempeño de Lamine Yamal, joven figura del FC Barcelona y la Selección Española, fue más que suficiente para quedarse con el premio.

En entrevista con El Chiringuito, dejó claro que el resultado dejó un sabor amargo: “No voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano. Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia”.

“Aquí ha pasado algo raro”

El padre del delantero, conocido también en redes sociales como Hustle_Hard_304, aseguró que su postura no responde solo al amor de padre, sino a una convicción objetiva. “No ya porque sea mi hijo, es que es el mejor jugador del mundo”, argumentó.

Finalmente, lanzó una frase que ha dado de qué hablar: “Lamine es Lamine... Tenemos que decir que aquí ha pasado algo raro”. Pese a la decepción, Nasraoui cerró con un mensaje optimista: “El próximo año es nuestro. El año que viene el Balón de Oro será español”.

Con estas declaraciones, la polémica sobre la votación del Balón de Oro se mantiene abierta, mientras Yamal, a sus 18 años, sigue consolidándose como uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial.

