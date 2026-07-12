Palmira estrena megaparque para practicar deportes sobre ruedas

Con una inversión sin precedentes, desde su fundación el 19 de septiembre de 1980, el barrio Olímpico, ubicado al occidente de Palmira, recibió este sábado 11 de julio, el Bulevar Parques del Olímpico, una megaobra que recuperó e integró tres parques mediante senderos peatonales incluyentes y conducentes hasta la Ciudadela Deportiva y el nuevo Go Park, un moderno complejo deportivo y recreativo en construcción; diseñado específicamente para la práctica de deportes sobre ruedas y nuevas tendencias urbanas.

Fiel a su compromiso de campaña, el alcalde de Palmira Víctor Ramos, entregó a la comunidad el Bulevar Parques del Olímpico, un proyecto de gran envergadura que integró y recuperó de manera total tres parques del sector, convirtiéndolos en un gran complejo deportivo, recreativo y cultural para el disfrute de niños, jóvenes, adultos, personas mayores y con discapacidad.

Un gol olímpico

Este acto administrativo representa un hito sin igual: Desde que se fundó el barrio Olímpico, el 19 de septiembre de 1980, nunca antes se había ejecutado una inversión de esta dimensión en la zona. Como dijo Héctor Fabio Correa, cofundador del barrio Olímpico, cuando era usuario del Instituto de Crédito Territorial, Inscredial: “Con esta obra, el alcalde hizo un gol olímpico”.

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La megaobra, que se caracteriza por haber sido ejecutada en tiempo récord de seis meses, representa un exigente proyecto de renovación urbanística, que cumple un compromiso de campaña suscrito por el alcalde de Palmira Víctor Ramos. Es la más grande en la historia del sector desde su fundación, a 46 años de haberse hecho en realidad. Pero además de modernizar el entorno urbano conectándolo con la Ciudadela Deportiva y el complejo Go Park, también dignifica a la comunidad al articularse con un histórico proceso de legalización de predios bajo la política pública de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que impulsa Planeación Municipal, a instancias de Ramos.

Obras para la calidad de vida

De esta forma, la transformación de Palmira continúa llegando a los barrios con obras que recuperan el espacio público, fortalecen la calidad de vida de los ciudadanos y marcan un hito en la memoria urbana de la ciudad. El nuevo Bulevar que integra senderos diseñados para incluir a las personas en situación de discapacidad, es la más clara, demostración de eficiencia en la gestión pública para saldar una deuda histórica con una comunidad caracterizada por su amplia tradición en el deporte, el comercio y la agricultura.

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Durante años, estos tres espacios recreativos permanecieron en estado de abandono, con acumulación de basura y escombros, infraestructura deteriorada y escasas condiciones para el encuentro social. Hoy, la realidad es muy diferente. Los parques, ahora totalmente nuevos, cuentan con zonas de juegos infantiles, espacios para la actividad física, áreas de descanso, señalización vial y paisajismo, transformando escenarios antes olvidados en detrimento de la convivencia, bienestar y seguridad ciudadana.

Conexión con la ciudadela deportiva

El diseño del nuevo Bulevar priorizó la movilidad sostenible y la accesibilidad universal. Para ello, se construyeron nuevos senderos peatonales que comunican entre sí los tres espacios comunitarios, de forma continua, dando prioridad absoluta a los peatones. Estos modernos corredores peatonales no se limitan al entorno barrial, sino que se extienden estratégicamente para conectar el sector con la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez y el innovador escenario Go Park, consolidando un circuito integrado para la recreación y las nuevas tendencias deportivas.

De forma complementaria a la modernización urbanística, el sector ha sido noticia por un hecho de alta trascendencia social: el inicio de un histórico proceso de legalización de predios. Este avance se da en el marco del Convenio Interadministrativo 0152 de 2024, firmado por la Administración Municipal con la Superintendencia de Notariado y Registro. El proceso forma parte activa de la política pública de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía, orientada a garantizar el derecho a una propiedad digna y segura en sectores que por décadas carecieron de titulación formal.

Con la entrega del Bulevar Parques del Olímpico, la Alcaldía de Palmira demuestra que la inversión en infraestructura va más allá de renovar entornos físicos. Al unir la modernización urbana con la seguridad jurídica de la tierra, la administración del alcalde Víctor Ramos consolida una apuesta integral por construir una ciudad más moderna, equitativa e incluyente, devolviéndole el orgullo y el sentido de pertenencia a los habitantes del barrio Olímpico.