¡Paraguay al Mundial! Los Guaraníes regresan a la Copa del Mundo después de 15 años sin participar

El fútbol sudamericano tiene un nuevo clasificado. En una jornada llena de tensión y expectativas, la selección de Paraguay clasificó al Mundial 2026 tras empatar con Ecuador con un marcador de 0-0.

El resultado, aunque no fue brillante en lo estético, representó una victoria monumental para la "albirroja", que selló su pase directo a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

La alegría desbordó en el país, que celebra un logro que pone fin a una sequía de más de una década sin asistir a la máxima competencia del fútbol global.

Paraguay está en el Mundial tras empatar con Ecuador

El partido, disputado en la penúltima jornada de las Eliminatorias, fue un duelo táctico más que un espectáculo de goles. Paraguay, bajo la dirección de su estratega, Gustavo Alfaro, se concentró en asegurar el punto que necesitaba para certificar su clasificación.

A pesar de que la selección de Ecuador no tuvo su mejor noche, el equipo paraguayo supo manejar los tiempos del encuentro y anular las pocas amenazas que generó el rival.

El regreso triunfal de Paraguay a la élite del fútbol mundial

Para la nación guaraní, esta clasificación tiene un sabor especial. El país no asistía a un Mundial desde Sudáfrica 2010, lo que significa que la espera ha durado 15 largos años.

El camino hacia este logro no fue fácil. La "albirroja" tuvo un inicio incierto en las Eliminatorias, con resultados que generaron dudas y frustración entre la afición.

Sin embargo, la llegada del técnico Alfaro le dio un nuevo aire al equipo, que mejoró su desempeño y encontró la consistencia necesaria para escalar posiciones hasta lograr su objetivo.

La victoria de la selección de Paraguay es un testimonio de la resiliencia y la estrategia.

Con su boleto asegurado, Paraguay se prepara para su novena participación en una Copa del Mundo. Este hito es un motivo de celebración para los aficionados y un gran impulso para el fútbol paraguayo.

A partir de ahora, la "albirroja" se enfoca en la planificación del torneo, con el objetivo de llegar en su mejor forma para competir contra las mejores selecciones del planeta en el Mundial 2026.